Rémi Garde compte utiliser tout le monde

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal Rémi Garde a la ferme intention d'utiliser toutes les ressources qui seront à sa disposition au cours de la saison.

Son message lancé jeudi se voulait des plus rassurants pour les joueurs dont la place dans le onze partant de l'équipe n'est pas garantie.

Le pilote entend miser sur un système de rotations qui fera voir de l’action à tout le monde et veut à tout prix éviter un désenchantement chez certains de ses poulains qui pourraient se sentir moins valorisés.

«Je ne veux pas qu’après le premier onze aligné ou le deuxième ou le troisième, j’aie déjà perdu cinq ou six joueurs qui se disent "voilà, je n’aurai pas ma place, il ne va pas me faire jouer, il ne me fera pas confiance". Par expérience, je sais que les saisons sont très, très longues et que j’aurai besoin de tout le monde.

«Les remplaçants pour moi, c’est un peu le baromètre de l’équipe. Le baromètre de l’ambiance dans un groupe. Un remplaçant qui va rentrer et qui va mettre cinq minutes à mettre ses chaussures et à rentrer sur le terrain et à montrer sa frustration, pour moi ça serait un vrai échec.»

