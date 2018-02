Rémi Garde : «un signe fort» selon Hassoun Camara

Même s’il est à la retraite du sport professionnel, Hassoun Camara souhaitait demeurer près des lignes de côté des terrains de soccer.

Voyez sa première analyse dans la vidéo, ci-dessus.

Quelques mois à peine après avoir accroché ses crampons, l’ancien défenseur de l’Impact de Montréal a été repêché par TVA Sports pour se démarquer parmi l’équipe d’analystes déjà bien rôdée.

«J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure!», a lancé le Français sur les ondes de LCN, jeudi, lendemain de l’annonce de son embauche.

La transition de Camara, joueur par excellence de l’année 2011 et meilleur joueur défensif de l'Impact en 2016, se fait doucement et offre à son après-carrière ce qu’il y a de plus naturel en troquant le maillot pour le veston : l’ancien numéro 6 était un des joueurs les plus courtisés par les journalistes souhaitant obtenir ses commentaires après les rencontres. Il n’a jamais hésité à prendre la parole devant les micros.

«Ce sera quelque chose de très semblable. Arriver au terrain avant les matchs et analyser les performances des équipes à leurs matchs précédents.

«Ça ressemble un peu à notre quotidien comme joueur professionnel.»

De bons mots pour Rémi Garde

L’Impact a amorcé un camp d’entraînement plutôt éreintant en Floride sous la tutelle de Rémi Garde, qui a alors transmis ses premiers ordres. Camara se dit en faveur des méthodes du nouveau pilote, qui a fait suer les joueurs à grosses gouttes.

«Ça ne m’a pas manqué, cet épisode-là!», a-t-il lancé à la blague.

«C’est très bien d’avoir ce type d’entraînement en présaison, car ça permet d’avoir une forme optimale et de bien finir les matchs. C’est un défi qui n’a pas été bien relevé par le passé.»

Et quel est le meilleur coup de Garde jusqu’ici?

«De ramener un personnel très performant et très complet. Sans dénigrer les instructeurs des années précédentes, d’avoir des Joël Bats et des Robert Duverne en MLS, c’est un signe fort. Du président aussi. Rémi Garde a été capable d'assembler un personnel étoffé et c’est quelque chose de fort pour l’équipe.»

Comment jouera l’équipe?

Pour Camara, le point fort constitue aussi un point d’interrogation : avec tout ce beau monde qui s’amène à Montréal, comment la stratégie, voire la culture, sera-t-elle implantée?

Quelle sera l’identité de l’Impact sous la gouverne de Garde et ses adjuvants?

«J’ai envie de voir comment jouera l’équipe. Est-ce qu’on aura une équipe très offensive qui s’impose dès le début d’un match? Sera-t-elle hybride, c'est-à-dire s’habituer au style de ses adversaires?»

«Ce sera intéressant à suivre», prédit-il.