Josh McDaniels laisse tomber bien plus que les Colts

Le coordonnateur offensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Josh McDaniels, ne s’est pas fait d’amis en rejetant le poste d’entraîneur-chef des Colts d’Indianapolis quelques heures après que l’organisation ait annoncé son embauche.

L’ancien entraîneur-chef de l’organisation Tony Dungy n’a particulièrement pas digéré la nouvelle, d’autant plus que les entraîneurs adjoints qu’avait embauchés McDaniels pour le rejoindre à Indianapolis sont dorénavant bloqués par des ententes avec les Colts, ne sachant pas qui sera leur patron.

Celui qui a mené les Colts à une conquête du Super Bowl en 2006 aux côtés de Peyton Manning s’est fait plutôt virulent dans ses commentaires par l’entremise de son compte Twitter.

Haven’t read the article but I can tell you there is NO excuse big enough to justify this. It’s one thing to go back on your word to an organization. But having assistant coaches leave jobs to go with you then leave them out to dry is indefensible. For COMFORT?? https://t.co/hlsYviDC9l