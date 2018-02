L’objectif de Santos : un marathon

Publié aujourd'hui à 07h39

Mis à jouraujourd'hui à 07h44

Fort de sa très bonne performance en fin de combat - d’une durée de 10 rounds - au mois de septembre dernier, Alexis Santos (18-2, 15 K.-O.) voudra sans aucun doute amener son adversaire Simon Kean (12-0-0,11Kos) en terre inconnue.

Jamais depuis le début de sa carrière, le géant de la Mauricie ne s’est rendu aussi loin qu’un dixième round. Janvier 2007 est la seule fois qu’il s’est rendu à la décision et c’était dans un combat de huit rounds qui ne fut pas trop inquiétant ni exigeant.

Bien sûr, Santos essayera le coup de circuit en début de combat. La mauvaise habitude du Grizzly de débuter nonchalamment lui a valu de bons coups à la tête dans ses combats précédents et surement que le visiteur en a pris bonne note.

Mais l’expérience commençant à entrer, le Mauricien ne sera pas une cible facile.

L’Américain bouge bien, évitera la confrontation directe et dégainera au corps à chaque fois qu’il en aura l’occasion, pour alourdir les jambes de Kean le plus tôt possible dans le combat. Il tentera aussi d’amener le combat à haute intensité, pour s’assurer de gruger le maximum d’énergie du géant.

Ayant terrassé un autre géant de 6 pi 7 po, Daniel Martz, en 2016, la stature de l’olympien de 6’ 5’’ ne devrait pas l’effrayer.

Pour ce qui est du favori, au-delà de ses coups directs qui devraient être son pain et son beurre et de sa concentration sans faille souhaitée, l’uppercut de la main arrière sera un atout très efficace, Santos penchant sa tête par en avant quand ça chauffe dans la bouilloire.

On peut assurément parler d’un test pour notre boxeur québécois parce que Santos ne viendra pas comme faire valoir à Shawinigan. Il a trop à gagner face à cet espoir international.

Butler ne doit pas l’échapper

La demi- finale, entre le prometteur Steven Butler (21-1-1,18Kos) et le coriace Uriel Gonzalez (16-3-1,12Kos) est très intrigante. Gonzalez ayant causé une frayeur au top 10 mondial Francis Lafrenière l’an passé, perdant une décision partagée, dans un combat où deux titres mineurs étaient en jeu.

Les rumeurs, de plus en plus persistantes annoncent un grand combat cette année entre les deux Québécois. Butler ne doit pas l’échapper, lui qui a été impressionnant au mois de décembre dernier.

Son adversaire, le vétéran boxeur Américain Lanardo Tyner s’est fait sonner les cloches, pour la première fois de sa longue carrière, avec un uppercut savamment préparé par «Bang Bang».

TVA Sports diffusera les combats en direct à partir de 22h30. Souhaitons que les boxeurs locaux utilisent cette motivation de façon positive. Gare à la perte de contrôle. Les entraineurs devront surveiller la laisse. À samedi!