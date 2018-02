LNH 360 : Bergeron en mission!

Voici un survol des activités de la soirée du 7 février dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

TORONTO 3, Nashville 2 (T.B.)

Boston 6, NY RANGERS 1

LOS ANGELES 5, Edmonton 2

Bergeron enfile une paire, les Bruins s’approchent du 1er rang

Patrice Bergeron a marqué deux des six buts sans réplique des Bruins (33-11-8, 74 points) en route vers une quatrième victoire de suite. Ils ne sont plus qu’à un point du Lightning (36-14-3, 75 points) au premier rang de la LNH.

Les Bruins ont étiré leur série de succès à 12 matchs à l’étranger (10-0-2) depuis le 13 décembre. C’est la cinquième fois de l’histoire de la concession que l’équipe enregistre au moins un point dans 12 rencontres consécutives sur la route.

Bergeron, qui a amorcé la saison avec cinq buts en 23 matchs, a inscrit 19 buts à ses 24 dernières sorties. À l’exception de trois duels, il a amassé au moins un point dans tous les matchs depuis le 30 décembre. Seuls Evgeni Malkin (27 points en 16 matchs), Sidney Crosby (25 points en 16 matchs) et Phil Kessel (24 points en 16 matchs) ont récolté plus de points pendant cette période

Pour sa part, David Pastrnak a préparé le troisième but des siens, ce qui lui a procuré un 12e point en 10 matchs.

Andersen et les Maple Leafs ne ralentissent pas

James Van Riemsdyk (un but) a marqué le but gagnant en tirs de barrage et Frederik Andersen a repoussé 44 tirs pour permettre aux Maple Leafs (32-19-5, 69 points) à dresser leur fiche à 7-2-2 à leurs 11 derniers duels.

Avec cette deuxième victoire de suite à domicile, les Leafs sont troisièmes dans la section Atlantique, derrière le Lightning et les Bruins. Ils ont amassé le troisième plus important cumulatif de points dans l’Association de l’Est.

Andersen , cinquième chez les gardiens de la ligue avec 26 gains, a eu le meilleur sur Pekka Rinne (30 arrêts), qui a vu sa série de victoires prendre fin. Il est le seul gardien à savourer cinq gains à la suite de 40 arrêts ou plus.

Deux exploits pour Doughty

Drew Doughty a récolté deux aides et les Kings ont marqué trois fois dans les cinq dernières minutes de la troisième période, surmontant un retard de 2-0. Ils ont ainsi triomphé pour une troisième fois de suite au Staples Center.

Avec une fiche de 29-19-5 (63 points), les Kings ont dépassé les Flames (27-18-8, 62 points) et les Ducks (26-19-10, 62 points) au troisième rang de la section Pacifique.

Doughty (100 buts, 301 aides, 401 points) a enregistré la 300e aide de sa carrière ainsi que son 400e point pour rejoindre Rob Blake (161-333-494), seul autre défenseur à avoir réalisé les deux exploits.

Doughty y est parvenu à son 741e match, soit 64 de moins que l’ancien porte-couleurs des Kings (805).

