Les Saguenéens se sauvent avec la victoire

À Halifax, les Saguenéens de Chicoutimi ont survécu à un bombardement de tirs et ont défait les Mooseheads par la marque de 4-3 en prolongation, jeudi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Cette victoire n’aurait pas été possible sans l’excellent travail de Zachary Bouthillier. Le gardien des Saguenéens a bloqué 43 des 46 tirs auxquels il a fait face.

Son vis-à-vis, Alexis Gravel a été moins occupé et beaucoup moins efficace, cédant quatre fois sur 17 lancers.

Kevin Klima a donné la victoire aux visiteurs dans les premiers instants de la période supplémentaire. Liam Stevens (deux fois) et Mathieu Desgagnés ont également fait bouger les cordages pour les Saguenéens.

Maxime Fortier, Brett Crossley et Filip Zadina, son 34e de la saison, ont fait mouche pour les Mooseheads.

Un triplé de Mathieu Olivier pour le Phoenix

À Sherbrooke, Mathieu Olivier a réussi un tour du chapeau et le Phoenix a vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 6-2.

Il s’agissait d’un deuxième triplé cette saison pour le vétéran.

Nicolas Poulin s’est aussi illustré chez les vainqueurs avec deux réussites. L’autre filet des locaux a été inscrit par Samuel Poulin.

Félix Robert a pour sa part amassé trois mentions d’aide dans la victoire.

Patrik Hrehorcak a fait bouger les cordages à deux reprises pour les Huskies.

Brendan Cregan a bloqué 24 tirs devant la cage du Phoenix tandis que son vis-à-vis, Zachary Emond, a cédé six fois sur 22 lancers.

Comtois et Abramov s’éclatent

À Victoriaville, Maxime Comtois et Vitalii Abramov ont chacun récolté quatre points dans la victoire de 8-4 des Tigres contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Comtois a marqué deux buts et récolté deux mentions d’aide. De son côté, Abramov a touché la cible une fois en plus de contribuer aux deux réussites de Comtois et à celle d’Edouard Ouellet.

Jérôme Gravel, Simon Lafrance, Félix Lauzon et Chase Harwell ont également fait bouger les cordages pour les Tigres.

Chez le Drakkar, Luke Kirwan, Antoine Girard, Edouard St-Laurent et Jordan Martel ont été les marqueurs.

Devant la cage de l’équipe locale, Tristan Côté-Cazenave a repoussé 25 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Justin Blanchette et Francis Leclerc ont fait face à un total de 35 tirs.