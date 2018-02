Les Raptors imbattables à Toronto

Les Raptors ont décroché une sixième victoire de suite au Air Canada Centre jeudi en défaisant les Knicks de New York par la marque de 113-88.

La formation torontoise affiche le meilleur rendement de la NBA à la maison avec une fiche de 23-4.

DeMar DeRozan (huit points) et Kyle Lowry (sept points) ont été plutôt discrets dans la victoire. Jonas Valanciunas a été le fer de lance des siens avec une récolte de 18 points et de 10 rebonds. Pascal Siakam s’est pour sa part illustré chez les remplaçants avec 14 points, cinq rebonds et six mentions d’assistance.

Les Knicks, qui disputaient un premier match depuis la blessure au genou de leur joueur-étoile, Kristaps Porzingis, ont été menés offensivement par Michael Beasley, qui a inscrit 21 points.

Les Raptors seront de nouveau en action dimanche quand ils visiteront les Hornets, à Charlotte. Les Knicks affronteront les Pacers, à Indianapolis, le même jour.