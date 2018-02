Les Kings assomment les Oilers

Une poussée de trois buts lors du dernier vingt a suffit aux Kings pour disposer des dangereux Oilers d’Edmonton, mercredi soir, à Los Angeles.

La formation californienne a frappé tôt lors des deux premières périodes pour se bâtir une avance de deux buts, mais les canons des Oilers, Leon Draisaitl et Connor McDavid ont assuré la réplique avant la fin de la période médiane.

Avec moins de six minutes à faire à la rencontre, le défenseur Paul LaDue a décoché un tir du haut des cercles des mises en jeu qui a trompé la vigilance du cerbère Cam Talbot.

Alex Iafallo et Anze Kopitar se sont occupés de concrétiser la victoire des Kings dans les instants suivants, alors qu’Edmonton tentait le tout pour le tout.

Entre les poteaux, Darcy Kuemper a peut-être bien perdu le jeu blanc, mais il a tout de même signé sa quatrième victoire consécutive. Au passage, le gardien a établi la deuxième plus longue séquence sans allouer de but de l’histoire de la concession des Kings avec 193 minutes et 58 secondes sans but. Seul Jonathan Quick et ses 202 minutes et 11 secondes le surpassent dans cette catégorie.

Les Kings ont maintenant remporté cinq de leurs sept derniers matchs après avoir subi six revers consécutifs.