Kevin Streelman et Beau Hossler à égalité en tête à Pebble Beach

Les Américains Kevin Streelman et Beau Hossler se sont installés en tête du classement de l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à l’issue de la première ronde, qui était disputée jeudi, en Californie.

Le tournoi de la PGA se déroule sur trois parcours différents, soit le Spyglass Hill (SH) et le Pebble Beach (PB), avec des normales de 72, et le Monterey Peninsula (MP), avec une normale de 71.

Streelman a conclu la ronde initiale avec un pointage de 65 (-7) sur les verts de Spyglass Hill. Hossler a obtenu une marque identique sur le parcours de Pebble Beach. Les deux Américains ont chacun réussi sept oiselets.

Streelman et Hossler ont un seul coup d’avance sur leurs plus proches rivaux, les Américains Matt Kuchar, Aaron Wise et Julian Suri. Kuchar et Suri ont joué pour 66 (-6) à Spyglass Hill, tandis que Wise a rapporté une carte de 65 (-6) au terme de sa journée à Monterey Peninsula.

Corey Conners a obtenu le meilleur résultat canadien en obtenant un pointage de 68 (-3) sur le parcours de Monterey Peninsula. L’Ontarien de 26 ans, qui a réussi six oiselets et commis trois bogueys, pointe présentement au 32e rang, à quatre coups des meneurs.

Les Ontariens Mac Hughes (SH), Ben Silverman (MP) et David Hearn (PB) ont tous trois concluent leur parcours respectif un coup sous la normale. Ils se retrouvent à égalité au 71e rang, à six coups de la tête.

De son côté, le Manitobain Nick Taylor (PB) a joué pour 75, soit trois coups au-dessus de la normale, à Pebble Beach. Il est maintenant 135e, avec 10 coups de retard sur Streelman et Hossler.

L’Ontarien Mike Weir pointe quant à lui au 149e rang, à 12 coups des meneurs, après avoir enregistré un pointage de 77 (+5) à Spyglass Hill.