Ignacio Piatti, le candidat idéal

Laissé sans capitaine suite au départ de Laurent Ciman pour Los Angeles, l’Impact de Montréal dispose du candidat idéal en ses rangs, selon le nouvel analyste du soccer de la MLS à TVA Sports, Hassoun Camara.

L’Argentin Ignacio Piatti dispose de «toutes les qualités» pour camper le rôle de capitaine. «Je pense que ce serait le candidat idéal», de laisser tomber le défenseur français d'origine sénégalaise.

«Personnellement, j’attribuerais plus [le capitanat] à un joueur comme «Nacho» Piatti. C’est quelqu’un qui est très légitime de part son parcours et ses prestations sur le terrain. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’influence dans le vestiaire et, pour moi, c’est un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur de la Ligue, j’ai envie de dire, a expliqué l’ancien latéral du Bleu-Blanc-Noir. Cette année, le plus gros défi pour lui sera de faire progresser les joueurs autour de lui et de distribuer davantage de passes décisives.»

Le nouvel analyste s’est également penché sur la composition de l’alignement de l’Impact «qui n’est pas forcément complet» compte tenu des manques à combler à la défense centrale «et peut-être même à l’attaque avec la saison qu’a connue Matteo Mancosu la saison dernière».

