De nouveaux Jeux pour les frères Hamelin

Charles Hamelin en est à ses quatrième Jeux, tandis que son petit frère François vit, à Pyeongchang, une troisième expérience olympique.

Au fil des ans, tous deux ont appris, parfois tragiquement, qu’il ne faut rien prendre pour acquis en vue des Jeux olympiques, spécialement dans la discipline du patinage de vitesse courte piste.

«C’est peut-être la raison pour laquelle, après les Jeux olympiques d’hiver, le commentaire qui revient souvent, c’est que notre sport a été le plus regardé et que c’est le plus excitant», affirme François.

Lors des Jeux de 2014, à Sotchi, François Hamelin a lui-même été au cœur d’une malchance en chutant en demi-finale du relais masculin.

«C’est fragile, dit-il. Il ne faut vraiment pas faire d’erreurs pendant une course.»

Malgré ses quatre médailles olympiques, dont trois en or, Charles a aussi connu des moments plus difficiles lors de ses précédents Jeux. Il y a quatre ans, il était tombé bêtement lors des préliminaires au 500 mètres, de même que lors des quarts de finale à l’épreuve du 1000 m.

Faire sa propre chance

Reconnaissant que le patinage de vitesse courte piste est parfois hasardeux, Charles Hamelin croit fermement que l’expérience d’un athlète peut néanmoins faire une grande différence.

«Un bon athlète crée sa propre chance, dans un certain sens, indique-t-il. C’est un peu ça aussi, la beauté du sport. Oui, il y a des favoris, oui, il y a des athlètes qui sont là en ayant plus de chances de gagner que les autres, mais dans une course, il n’y a jamais rien qui est terminé et il n’y a jamais rien qui est acquis.»

Au-delà du besoin d’être le plus rapide, il faut prendre les bonnes décisions et s’avérer un grand stratège pour l’emporter.

«Il faut que tu réussisses à faire des courses parfaites, poursuit Charles. Il faut prouver que même s’il y a des petits pépins dans une course, tu es en mesure de te sortir de la situation en prenant les bonnes décisions. Avec le temps, tu deviens meilleur à prédire ce qui va se passer dans une course et à capitaliser là-dessus. Quand, par exemple, deux gars en avant de toi se bataillent pour la tête, ils utilisent beaucoup d’énergie et ce n’est pas à ton avantage de rentrer dans cette bataille-là et de créer une bataille à trois. Tu les laisses faire ce qu’ils ont à faire et s’il y en a un qui chute, s’il y en a deux qui chutent ou s’ils ralentissent, il faut être prêt à prendre l’opportunité et à faire un dépassement.»

«Je pense que dans toute ma carrière, j’ai su prouver que si tu fais des courses intelligentes, ça peut rapporter, précise celui qui compte notamment 25 médailles lors des Championnats du monde. Même si dans une journée précise, quelqu’un d’autre est meilleur que toi physiquement, tu peux le battre.»

Une première course samedi

À 33 ans, Charles Hamelin devra se méfier des jeunes patineurs à Pyeongchang. Le calibre international n’a jamais semblé aussi relevé en courte piste. La «locomotive de Sainte-Julie» prendra part aux trois épreuves individuelles en plus du relais. Son premier rendez-vous, au 1500 m, est prévu ce samedi. Samuel Girard et Pascal Dion seront également en piste pour le Canada.

«On sait qu’il y a des patineurs qui ont un potentiel un peu plus élevé que d’autres, mais ultimement, la course se joue sur les dépassements et sur la stratégie», vient conclure François, qui participera pour sa part à l’épreuve du relais à Pyeongchang.

Le palmarès olympique des frères Hamelin

Charles Hamelin

Argent – relais – Turin 2006

Or – relais – Vancouver 2010

Or – 500 m – Vancouver 2010

Or – 1500 m – Sotchi 2014

François Hamelin