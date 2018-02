Classique hivernale de la LHJMQ : tout Drummondville est prêt!

Après des mois de préparation, c’est enfin ce vendredi soir que les Voltigeurs de Drummondville accueilleront officiellement la visite dans un programme double pour la deuxième Classique hivernale de l’histoire de la LHJMQ.

En date de jeudi, environ 65 % des billets s’étaient envolés pour la rencontre inaugurale contre le Phoenix de Sherbrooke présentée à 19h en plein centre-ville à la patinoire réfrigérée Victor-Pépin, où un impressionnant stade temporaire de 6000 places a été érigé pour l’occasion. Le lendemain, dès 15h, les Tigres de Victoriaville vivront à leur tour cette expérience unique face aux hôtes.

Ces deux rencontres seront diffusées en direct à TVA Sports.

«C’est certain qu’on est excités. On voit les installations et les gars sont tous pompés! Ce sera toute une expérience pour nous», a lancé le capitaine des Voltigeurs, Nicolas Guay, au sortir du troisième entraînement en plein air de son équipe à la veille du grand jour.

«Ça va être le fun! De voir comment les gradins sont près de l’action, ça va créer une belle ambiance. On aura une belle glace, la température s’annonce assez clémente, c’est parfait. Il ne faut pas trop compliquer les choses et faut s’assurer de bien jouer collectivement et de bien faire les détails», a poursuivi l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, qui a dirigé ses troupes jeudi durant une séance de 90 minutes, interrompue à la moitié pour permettre à la surfaceuse d’enlever le surplus de neige.

Présentement quatrièmes, les Voltigeurs peuvent toujours espérer finir la campagne au sommet du classement général, de là l’importance d’engranger les points, même dans ce contexte particulier.

Un habitué

Ducharme enfilera tuque et mitaines pour accomplir son boulot une deuxième fois cet hiver après celle du 29 décembre dernier alors qu’il était à la barre d’Équipe Canada junior. Les Américains l’avaient emporté 4-3 en tirs de barrage sous la neige et par un temps très froid devant près de 45 000 spectateurs au New Era Field, à Buffalo.

«Il y avait 45 000 personnes, mais en même temps, on les sentait loin. C’était impressionnant. Certes, les gradins sont moins nombreux ici, mais le fait qu’ils soient proches va créer une belle atmosphère», a assuré celui qui a conduit la formation nationale à la conquête de la médaille d’or quelques jours après la sortie en plein air.

Dame nature ne devrait pas donner trop de maux de tête aux organisateurs, si l’on se fie aux prévisions d’Environnement Canada. Le mercure devrait osciller autour de -10 °C en début de soirée, vendredi, mais les vents pourraient refroidir davantage les spectateurs dans les gradins. La journée de samedi sera plus chaude alors qu’on prévoit une température de -5°C. La neige pourrait cette fois s’inviter à la fête.

«Jouer à la patinoire dehors, c’est toujours pour pratiquer nos mains et nos feintes, mais là, ce ne sera pas pantoute ça. On va envoyer des rondelles et on va patiner. Pour le froid, je ne crois pas que ce sera un facteur, tu te réchauffes assez vite, mais le soleil m’aveuglait un peu durant l’entraînement», a reconnu Guay, auteur de 22 buts et autant de passes en 51 parties.