Classique hivernale de la LHJMQ : il reste des billets

L’organisation des Voltigeurs a maintes fois répété depuis l’annonce de la Classique hivernale qu’elle souhaitait ardemment attirer 12 000 personnes au total pour les deux matchs de la LHJMQ. À 24 heures de l’événement, ce pari s’annonce difficile à réaliser.

Si environ 65% des 6000 sièges disponibles par rencontre ont été vendus pour le duel contre Sherbrooke, il est déjà assuré qu’il y ait plus de 5000 amateurs massés dans les estrades temporaires à la patinoire Victor-Pépin pour le match de samedi après-midi contre Victoriaville, selon les chiffres du directeur des opérations des Voltigeurs, David Boies.

Ces deux rencontres seront diffusées en direct à TVA Sports.

M. Boies refusait toutefois de parler de déception, espérant que les partisans braveront le froid à la dernière minute pour gonfler l’assistance du duel d’ouverture de cette Classique hivernale.

«On va être capable de faire le bilan plus après l’activité, mais on espérait faire deux salles combles, a-t-il rappelé en entrevue au Journal. J’ai hâte de voir réellement ce qu’on va être capable d’annoncer vendredi. Est-ce une déception ? Je ne peux pas te le dire, mais j’ai hâte de voir le nombre de personnes vendredi.»

Plus facile un week-end

Les prix unitaires des billets se détaillaient entre 35 $ et 24 $, avec la possibilité aussi d’acheter un forfait donnant accès aux deux rencontres moyennant de verser 36 $. Pour M. Boies, il faut davantage considérer l’heure du premier match plutôt que le coût de l’entrée.

«On a senti que c’était plus facile pour les gens et pour les familles de se déplacer le samedi. L’heure du vendredi a un impact. Puis, l’équipe des Tigres attire à peu près 500-600 personnes de plus pour un match normal au Centre Marcel-Dionne que le Phoenix», a-t-il exposé.

Le budget d’opération pour l’événement s’élève autour de 590 000 $. Advenant le cas qu’il n’y ait aucune salle comble, les Voltigeurs et leurs partenaires (la Ville et la Société de développement économique de Drummondville) subiront-ils des pertes?

«Il est encore trop tôt, mais on a eu beaucoup de liquidités grâce aux commanditaires», a expliqué M. Boies, sentant tout de même une effervescence à travers la ville. Le stade temporaire, avec ses immenses gradins verts, est d’ailleurs immanquable au centre-ville.

En vitesse

Vingt hockeyeurs d’âge bantam s’assureront de déblayer la neige pendant les pauses télévisuelles et plus s’il le faut, selon les indications du directeur des opérations de la LHJMQ, Pierre Leduc.

Les Tigres s’exerceront vendredi matin sur la patinoire extérieure. La situation de leur gardien Étienne Montpetit, blessé au bas du corps, est toujours incertaine à l’approche de samedi...

Tant Nicolas Guay qu’Olivier Rodrigue ont passé d’innombrables heures à jouer au hockey à l’extérieur plus jeunes... sur une patinoire aménagée sur leur terrain!

Le frère de Nicolas, Patrick Guay, participera aussi à l’événement à ciel ouvert dans l’uniforme des Cantonniers de Magog (midget AAA), qui affronteront dimanche les Gaulois de Saint-Hyacinthe.