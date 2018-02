Chris Kelly sera le capitaine du Canada

L’attaquant Chris Kelly a été choisi pour agir comme capitaine de la formation canadienne de hockey masculin qui participera aux Jeux olympiques de Pyeongchang, a-t-il été annoncé jeudi.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Rene Bourque sera l’un de ses adjoints, à l’image d’Andrew Ebbett, Derek Roy, Chris Lee et Maxim Noreau. Ceux-ci porteront la lettre «A» sur leur chandail en alternance.

«Nous sommes très chanceux que cette équipe soit remplie de meneurs et je pense que ça illustre bien la qualité des personnes issues du monde du hockey, a affirmé dans un communiqué l'entraîneur-chef Willie Desjardins au sujet de la sélection.

«Ce groupe de chefs de file montrera l'exemple non seulement sur la glace grâce à sa motivation et à son éthique de travail, mais aussi hors glace. Nous accueillons à bras ouverts cette occasion incroyable de représenter le Canada et le sport du Canada sur la scène mondiale à Pyeongchang.»

Kelly a remporté la Coupe Spengler avec le Canada il y a quelques semaines. Le joueur de 37 ans a inscrit deux mentions d’aide en 16 parties avec les Senators de Belleville, dans la Ligue américaine, cette saison.