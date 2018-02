Canadiens-Flyers : maintenir le cap

Les Canadiens de Montréal débarquent à Philadlephie pour accomplir un exploit réalisé seulement deux fois cette saison.

Face aux surprenants Flyers, les hommes de Claude Julien, forts de leur série de deux victoires, tenteront de coller un troisième gain de suite à leur fiche.

Certes, le Tricolore s'accroche au classement de l'Association de l'Est et tous les espoirs sont permis, puisqu'il n'est pas pris pour mort avec 29 matchs à disputer au calendrier.

Non, la tâche ne sera pas facile pour accéder aux éliminatoires : le CH est actuellement à huit points d'une place en séries et à neuf points de leurs antagonistes du jour, détenteurs d'un des deux rangs d'équipes repêchées dans l'Est.

Ces mêmes Flyers ont remporté cinq de leurs 10 dernières sorties, mais ils ont nettement su profiter de l’avantage de la glace dans l’histoire récente de cette rivalité : en 13 matchs face aux Montréalais, ils ont compilé un dossier de 11-1-1 depuis la saison 2009-2010. Leur rendement est de 10-0-1 depuis avril 2010 lorsqu’ils affrontent les «Habitants» devant leurs partisans.

Carey Price est pressenti comme le doyen devant la cage du Bleu-blanc-rouge et sera vraisemblablement opposé à Brian Elliott, auteur de 27 arrêts dans la victoire de 2-1 contre les Hurricanes de la Caroline, mardi.

Une saison de rêve pour Couturier

Le tandem Claude Giroux - Jakub Voracek se plait particulièrement à croiser le fer avec les Canadiens. Le Franco-Ontarien a inscrit neuf buts et 19 points en 27 affrontements à vie, tandis que son compagnon d’armes revendique 22 points en autant de sorties.

Pendant ce temps, Sean Couturier vit une campagne de rêve à sa septième saison dans la ville de l’amour fraternel. L’attaquant de 25 ans et ancien porte-couleurs des Voltigeurs de Drummondville affiche déjà 51 points, dont 27 buts, lui qui n’avait jamais inscrit plus de 15 buts et 39 points.

En ce qui est des visiteurs, Tomas Plekanec a amassé 21 aides et 31 points en 43 duels, Max Pacioretty a obtenu 17 points en 22 confrontations et Alex Galchenyuk a pour sa part accumulé 14 points, dont cinq filets, en autant de parties contre «Philly».

Montréal et Philadelphie s'affrontent ce soir pour la première fois en 2017-2018. Ils ont rendez-vous deux autres fois en février : le 20 février pour une reprise au Wells Fargo Arena, puis six jours plus tard au Centre Bell.