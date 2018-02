Adam Erne reçoit l’appel du Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a rappelé l’attaquant Adam Erne de sa filiale de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey, jeudi.

Ancien des Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Erne a inscrit 12 buts et 14 mentions d’aide pour 26 points en 41 joutes avec le club-école du Lightning cette saison.

Il a également obtenu trois filets en 26 affrontements à Tampa en 2016-2017.

L’Américain de 22 ans a été un choix de deuxième tour, le 33e au total, de l’organisation floridienne en 2013.

Jimmy Hayes en renfort

Les Devils du New Jersey ont rappelé l’attaquant Jimmy Hayes de leur club-école de Binghamton, dans la Ligue américaine de hockey, jeudi avant-midi, soit quelques heures avant le match contre les Flames de Calgary.

Le joueur de 28 ans suivait un programme de remise en forme avec la filiale des Devils, car il a peu joué au cours des dernières semaines.

Cette saison, il a récolté trois buts et six mentions d’aide en 26 matchs au New Jersey, ajoutant deux aides en trois affrontements à Binghamton.

Hayes a inscrit 109 points, dont 54 filets, en 327 duels du calendrier régulier de la Ligue nationale depuis le début de sa carrière.