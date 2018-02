Un premier jeu blanc pour Kevin Mandolese

À Saint-Jean, le Québécois Kevin Mandolese et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont blanchi les Sea Dogs par le pointage de 4-0

Mandolese a effectué 17 arrêts dans ce match pour obtenir son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

À l’attaque, Brooklyn Kalmikov a récolté un but en plus d’ajouter une mention d’aide. Phélix Martineau a pour sa part inscrit son 24e filet de la saison. Shaun Miller et Ross MacDougall ont été les autres buteurs.

Le gardien des Sea Dogs Alex D’Orio a été bombardé de 36 lancers dans cette rencontre, repoussant donc 32 tirs.

Un doublé pour Mitchell Balmas

À Bathurst, l’attaquant Mitchell Balmas a marqué ses 35e et 36e buts de la saison, mercredi soir, dans un gain de 5-2 du Titan face aux Wildcats de Moncton.

Le jeune défenseur Noah Dobson a également touché la cible pour le Titan, lors d’un désavantage numérique, au cours de cette rencontre.

Liam Murphy avait inscrit le premier but de la soirée pour les locaux tandis qu’Antoine Morand a complété la marque dans un filet désert.

Le gardien du Titan Evan Fitzpatrick a réalisé 30 arrêts dans ce match. Seuls Jeremy McKenna et Alexander Khovanov ont réussi à le déjouer.

Mark Grametbauer a repoussé 10 des 14 rondelles dirigées vers lui dans la défaite, étant remplacé par Matthew Waite durant la deuxième période.

Les Tigres dominent les Foreurs

À Victoriaville, Simon Lafrance et Jimmy Huntington ont chacun inscrit deux buts pour les Tigres dans une victoire sans appel de 7-1 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Le gardien des Foreurs Mathieu Marquis a fait face à 47 lancers dans ce match. Ivan Kosorenkov, Félix Boivin et Maxime Comtois l’ont aussi déjoué.

Médérick Racicot a assuré la mince réplique des visiteurs à l’attaque.

Devant le filet des Tigres, Anthony Morrone n’a eu qu’à repousser 16 rondelles pour savourer le gain.

Le défenseur Vincent Lanoue a terminé la soirée avec trois mentions d’aide.