Pyeongchang 101

Publié aujourd'hui à 16h14

Mis à jouraujourd'hui à 16h28

Les Jeux d’hiver de 2018 seront officiellement lancés le soir du 9 février à 20h précises, heure locale. Il sera 6h du matin, au Québec, pour un décalage costaud de 14 heures.

Le nord-est de la péninsule coréenne sera donc le centre du monde sportif pendant 16 jours. Voici quelques éléments qui peuvent vous servir de guide, histoire de mettre humblement la table à ce repas gastronomique pour amateurs de sports.

Duo «mer et montagne»

Ces Jeux de 2018 sont dans le même moule géographique et opérationnel que les deux précédents. En effet, tout comme à Vancouver (2010) et à Sotchi (2014), c’est dans un duo «mer et montagne» qu’ils s’articulent. Si l’océan Pacifique était plutôt éloigné des amphithéâtres urbains de Vancouver, il reste que les disciplines de glisse sur neige étaient, elles, très éloignées du centre-ville. Quant aux Jeux de 2018, là, c’est comme du «copier-coller» par rapport à Sotchi en 2014. Un parc olympique sur le bord de la mer Noire et des épreuves de neige dans les montagnes du Caucase.

En Corée, tout ce qui se joue sur la glace et à l’intérieur se passera dans la ville de Gangneung, sur le bord de la mer du Japon, tandis que skieurs et planchistes de tout acabit se produiront dans les monts Taebaek, situés dans le secteur de Pyeongchang, à 60 ou 90 minutes de route de Gangneung.

En 2018, la séparation entre les deux pôles principaux sera encore plus marquée. À Gangneung, dans le secteur Mer, le parc olympique est plus petit et ne comporte que quelques amphithéâtres pour les quatre différentes activités de patinage ou encore pour le curling. Le secteur Montagne a pris du gallon puisque c’est là qu’on y trouvera le centre de presse principal (MPC), le centre de télédiffusion et de radiodiffusion (IBC) ainsi que le stade olympique, où se dérouleront les cérémonies d’ouverture et de fermeture.

On aime toujours les cérémonies extérieures dans le cadre des Jeux d’hiver. C’est beau et féérique. Mais, surtout, on les aime dans le confort de sa maison ou d’un bar sportif, lorsqu’on est assis bien au chaud devant un écran. Car tous ne voudront pas la vivre sur place, particulièrement lorsqu’on est un des athlètes inscrits aux Jeux.

Car il pourrait y faire froid. Enfin... plus froid que lors de bien des Jeux précédents.

On le sait, on l’a vu et on en a parlé abondamment, les Jeux d’hiver ont souvent eu l’air de Jeux d’été lors de plusieurs des éditions précédentes, en raison des températures se baladant entre 12 et 22 degrés.

Le district de Pyeongchang est reconnu pour être l’un des endroits les plus froids du pays, généralement. Ils abondent déjà ces reportages expliquant les précautions prises par les organisateurs pour protéger les spectateurs et les athlètes du froid intense. Mais ultimement, on comprendra et on respectera les athlètes qui ne voudront pas s’exposer ainsi, sans bouger, à la morsure du froid, puis rentrer tard à leur chambre (particulièrement ceux et celles qui logeront dans le secteur Mer), la veille ou l’avant-veille de la compétition de leur vie.

Oui, une cérémonie d’ouverture, c’est un souvenir unique. Mais un événement qui vous fait rater un rendez-vous préparé vaillamment pendant deux, quatre, huit ou dix ans, c’est trop frustrant.

En terminant, soulignons que, sans surprise, ce sera la délégation américaine qui sera la plus imposante, avec quelque 245 représentants. Le Canada sera deuxième, non loin derrière, avec 225 athlètes (j’y reviens plus bas...). Les Coréens compteront sur le plus gros contingent de leur histoire avec 144 membres. Enfin, on le sait, il y aura environ 170 athlètes provenant de la Russie dans une délégation qui ne pourra agiter le drapeau de son pays en raison des événements récents que l’on connaît.

Une détente bienvenue

Parmi les autres événements dont il a beaucoup été question, il y a bien sûr ce relâchement de tension entre les deux Corées. Il y a deux mois à peine, il y avait beaucoup d’incertitude quant à la tenue de ces Jeux. La crainte de voir un lancement de missile balistique par le leader nord-coréen Kim Jong-un, tout juste avant le début de l’événement. Il ne s’agissait pas de craindre un massacre orchestré par la nation dissidente et dont la frontière n’est qu’à 80 kilomètres au nord, mais simplement un geste qui aurait pu, sans nul doute, perturber les Jeux, voire les reporter ou même les annuler.

En quelques semaines, Kim Jong-un a exprimé une ouverture à faire concourir des compatriotes en Corée du Sud. Puis, des représentants se sont rencontrés dans la «zone démilitarisée» (DMZ) afin de poser les premiers jalons d’un défilé commun lors de la cérémonie d’ouverture. Puis, l’ajout de quelques joueuses nord-coréennes à l’équipe de hockey féminin de la Corée du Sud, ce qui devrait améliorer la chimie géopolitique, mais carrément ruiner la chimie sportive au sein de l’équipe dirigée par l’Américaine Sarah Murray.

Mais, même si la frustration de l’entraîneuse est parfaitement justifiée sur le plan sportif, comment ne pas espérer que les Jeux de 2018 soient l’élément déclencheur à une réunion des deux nations ennemies.

Canada : des chiffres et des lettres

Pour revenir à l’équipe du Canada, on y comptera officiellement 225 athlètes et 87 entraîneurs, ce qui en fera le groupe le plus important de son histoire aux Jeux d’hiver.

Cela étant dit, voici quelques statistiques intéressantes sur la composition de notre équipe, compilées et déclinées sur le site du Comité olympique canadien (COC).

Ainsi, nous apprenons que les athlètes les plus jeunes sont les planchistes Elizabeth Hosking et Eliot Grondin, tous deux âgés de 16 ans. Inversement, les plus âgés sont le bobbeur Lascelles Brown (43 ans) chez les hommes et la curleuse Cheryl Bernard (51 ans!!!) chez les dames. Cheryl revendique d’ailleurs le statut d’athlète la plus âgée de toute l’histoire du Canada aux Jeux d’hiver.

Et puisqu’on parle de «vieux», comment ne pas lever notre chapeau, ou notre casque, devant le planchiste de Mont-Tremblant Jasey-Jay Anderson, qui en sera à ses SIXIÈMES Jeux olympiques, une longévité inédite au pays. Oui, c’était à Nagano, au Japon, qu’il amorçait sa carrière d’olympien... il y a 20 ans!

Crédit photo : AL CHAREST/QMI AGENCY

Bon sang ne peut mentir...

Les enfants d’athlètes olympiques doivent naître avec des gênes favorables et certains réussissent à imiter leurs célèbres parents en obtenant leur billet pour les Jeux à leur tour. On pense au patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil, fils de Robert Dubreuil et d’Ariane Loignon, deux olympiens québécois. On pense aussi au skieur alpin Erik Read, le fils de Ken Read, ou de la patineuse de vitesse longue piste Brianne Tutt, la fille de Brian Tutt.

Certains, en plus d’imiter le père, ont même réussi à le dépasser. Quelqu’un a dit Alex Harvey dans la salle?

Si on n’est pas le fils ou la fille de quelqu’un, on peut être son frère ou sa sœur. Dans l’équipe canadienne, qui ne connaît pas les frères patineurs (de vitesse) François et Charles Hamelin ainsi que les skieuses acrobatiques Chloé et Justine Dufour-Lapointe. Sans oublier les skieurs alpins Candace et Jack Crawford ainsi que Marielle et Broderick Thompson... et les biathloniens Scott et Christian Gow.

À part la descendance et les fratries, il y a les couples. Tous ne savaient peut-être pas que les patineurs de vitesse longue piste Denny et Josie Morrison étaient ensemble. Mais, au Québec, peu de gens ignorent ce couple que forment les patineurs de vitesse courte piste Marianne St-Gelais et Charles Hamelin. Qui peut oublier le tendre «baiser de Vancouver» en 2010? Et ça dure... ça dure!

Crédit photo : Photo:Daniel Mallard

Équipe Canada en Corée du Sud :

Femmes : 103

Hommes : 122

Total : 225

Ontario : 68

Alberta : 54

Québec : 50

Colombie-Britannique : 30

Saskatchewan : 7

Labrador : 7

Yukon : 3

Nouvelle-Écosse : 2

Territoires du Nord-Ouest : 2

Terre-Neuve et Labrador : 1

Île-du-Prince-Édouard : 1

Nouveau-Brunswick : 0

Nunavut : 0