Lyon rejoint le PSG et Marseille en quarts

Lyon a imité le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille et validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant mercredi Montpellier (2-1), quelques jours après avoir été battu à Monaco (3-2) lors du choc de la 24e journée de championnat.

Chez eux, les Montpelliérains ont opposé plus de résistance que Sochaux (D2, battu 4-1 par le PSG) et Bourg-en-Bresse (D2, giflé 9-0 par Marseille) mais les Lyonnais ont su régler l'affaire rapidement grâce à deux buts de Maxwel Cornet (13e) et Nabil Fekir (27e s.p.).

Après deux défaites de rang en championnat, l'OL reprend le sens de la marche et ne se trouve désormais plus qu'à deux matches de sa première finale de Coupe de France depuis sa victoire en 2012.

Francfort en demi-finales

L'Eintracht Francfort, 6e de Bundesliga, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne en battant Mayence, 16e, 3 à 0, mercredi, rejoignant ainsi dans le dernier carré le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen.

Mardi, le Bayern Munich, finaliste l'an passé et détenteur de 18 trophées record, est allé atomiser 6-0, Paderborn, pensionnaire de troisième division.

Tottenham fait honneur à son rang

Tottenham, qui a frôlé l'élimination lors du premier match (1-1), a facilement battu Newport(2-0), pensionnaire de D4, mercredi, lors d'un match à rejouer du 4e tour de la Coupe d'Angleterre.

Tottenham, vainqueur à huit reprises de la FA Cup, a profité de l'ouverture du score par Dan Butler qui a trompé son propre gardien (26e). Huit minutes plus tard, Erik Lamela a ajouté le second but, synonyme de terminus pour les Gallois.

En 8e de finale, les Spurs iront à Rochdale (D3) alors que les deux Manchester seront également en déplacement: City, leader de Premier League, se rendra à Wigan (D3) et United à Huddersfield.