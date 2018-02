Les Yankees acquièrent... Russell Wilson

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson a vu ses droits dans le baseball majeur acquis par les Yankees de New York, mercredi.

Bien que confortablement installé aux rênes de l’unité offensive des Seahawks, Wilson a fait deux apparitions lors du camp d’entraînement des Rangers du Texas en 2014 et 2015. Le club a cédé ses droits aux Bombardiers du Bronx en retour de considérations futures.

«Pendant que je savourerai la chance d’être un Yankee, je serais toujours reconnaissant d’avoir été membre d’une organisation de classe mondiale comme celle des Rangers», a réagi Wilson dans un communiqué.

Il devrait d’ailleurs participer au camp des Yankees en février ou en mars, bien qu’il n’envisage pas d’évoluer à temps plein dans les deux disciplines, selon le réseau ESPN.

Repêché par les Rockies du Colorado en 2010, Wilson a passé deux saisons dans les mineures au sein de cette organisation, en 2010 et 2011. Évoluant au deuxième but, il a conservé une moyenne au bâton de ,229 en 93 matchs. Il a claqué cinq circuits et produit 26 points.