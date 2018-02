Les Tiger-Cats embauchent un ancien sprinteur

Les Tiger-Cats de Hamilton ont accordé un contrat au receveur de passes et ancien membre de l’équipe canadienne olympique d’athlétisme Akeem Haynes, mercredi.

L’homme de 25 ans, qui est né en Jamaïque et qui a grandi à Calgary, a aidé l’unifolié à remporter la médaille de bronze au relais 4 x 100 mètres des Jeux olympiques de Rio, en 2016. Également, il a remis un chrono de 10,15 s, un sommet personnel en carrière, à l’épreuve du 100 m des Championnats canadiens de 2015 et a terminé au troisième rang de la même course aux Nationaux un an plus tard.

Dans les rangs universitaires, Haynes a été choisi au sein de la première équipe d’étoiles des États-Unis en 2013 après avoir permis au Crimson Tide de l’Université Alabama de finir en deuxième place du relais 4 x 100 m aux championnats de la NCAA.

Au football, l’athlète de 5 pi et 6 po et 160 lb a déjà agi comme quart-arrière, porteur de ballon et spécialiste des retours de botté.