Les Raptors valent 1,4 milliard $

À l’image des différents clubs de la NBA, les Raptors de Toronto ont pris du coffre au cours de la dernière année et valent maintenant 1,4 milliard $.

La formation torontoise appartient à l’entreprise Maple Leaf Sports & Entertainment. Il s’agit d’une hausse de 24 % pour les Raptors, qui représentent la 12e équipe avec la plus grande valeur dans le grand circuit de basketball professionnel, selon le magazine «Forbes».

Les prometteurs 76ers de Philadelphie ont connu la meilleure croissance (48 %) et se retrouvent au 21e échelon avec une valeur de 1,18 G $.

En moyenne, les équipes valent 1,65 G $ et chaque organisation a atteint le milliard. Les Knicks de New York demeurent au sommet (3,6 G $), devant les Lakers de Los Angeles (3,3 G $) et les Warriors de Golden State (3,1 G $).