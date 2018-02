«La pression est de son côté» - Simon Kean

Le boxeur québécois Simon Kean (12-0-0, 11 K.-O.) affrontera l’Américain Alexis Santos (18-2-0, 15 K.-O.), samedi soir, dans un combat qui sera présenté devant les siens, en Mauricie, à Shawinigan. Même s’il part favori, le Trifluvien estime que la pression sera tout de même du côté de son rival.

La pesée sera présentée, vendredi, sur les ondes de TVA Sports dès 12h30 alors que le combat sera diffusé, samedi, en fin de soirée, toujours à TVA Sports.

«Je suis chez moi et tout le monde va être là. C’est une grande tribune et je vais me faire voir par tout le monde, a souligné Kean lors de l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN.

«Mais à la boxe, de la manière que ça fonctionne, tu montes les échelons un par un (lors de chaque victoire), mais lorsque tu subis une défaite, tu déboules les escaliers. Et lorsque tu subis deux défaites consécutives, c’est la fin de ta carrière. Je ne pense pas que la pression est sur moi puisque c’est lui a été défait à son dernier combat.»

Santos a en effet subi un revers par décision partagée en septembre 2017 devant son compatriote Niall Kennedy.

Si Santos croit que ce duel sera «une bataille de loup», Kean n’en croit pas un mot.

«Je ne dois pas embarquer dans son jeu, a continué le Trifluvien. Il va vouloir que ce soit un combat de rue où nous échangerons coup pour coup. J’ai une meilleure technique et j’ai plus d’expérience que lui. J’ai une bonne boxe olympique. Je devrai me concentrer sur mon plan de match.»

Kean est toujours invaincu en 12 combats.

À voir dans la vidéo ci-dessus.