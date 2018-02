La Maison olympique du Canada sera l’hôte de la Maison de la Fierté

Le Comité olympique canadien (COC) a annoncé mercredi que la Maison olympique du Canada, située à Montréal, sera l’hôte de la Maison de la Fierté pendant les Jeux d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Dans un communiqué émis en avant-midi, le COC a précisé qu’il s’agit «d’un partenariat inédit entre le COC et Pride House International (PHI) afin de célébrer de façon encore plus significative les valeurs communes des deux organisations: l’inclusion, la diversité et le respect».

La première Maison de la Fierté a vu le jour au Canada lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Vancouver en 2010, ouvrant ses portes aux athlètes LGBTQ+, à leurs partisans et à leurs alliés.

«Le COC réaffirme son engagement envers l’inclusion et la diversité sur l’échiquier sportif mondial, a déclaré le chef de la direction et secrétaire général du COC, Chris Overholt. Nous reconnaissons que notre diversité est notre plus grande force. L’inclusion est l’essence même de ce qui se trouve au cœur d’Équipe Canada.

«En accueillant la Maison de la Fierté dans notre maison olympique, nous invitons chaleureusement les gens des quatre coins du monde à célébrer avec nous ce que signifie véritablement être olympique. Équipe Canada est fière de promouvoir sa diversité, et ce, en affichant ses couleurs à l’entrée de sa maison et en ouvrant grandes ses portes, car elle sait que notre équipe est plus forte lorsqu’elle célèbre ses différences.»

«L’annonce, par le COC, de son engagement envers l’inclusion et la participation des personnes LGBTQ+ revêt une signification toute particulière, car à l’origine, la Maison de la Fierté était une idée du Canada», a ajouté le gestionnaire de PHI, Keph Senett.

Une cérémonie d’inauguration devait avoir lieu plus tard en journée à Pyeongchang. La Maison de la Fierté ouvrira officiellement ses portes samedi.