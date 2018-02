Joffrey Lupul accepte son sort

L’attaquant Joffrey Lupul semble maintenant résigné: il ne jouera plus jamais dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’homme de 34 ans, qui possède toujours une entente valide avec les Maple Leafs de Toronto, a donné quelques indices portant à croire qu’il ne croit plus être en mesure de rejouer au hockey, lors de la baladodiffusion «Member Guest», mercredi.

L’athlète n’a pas chaussé les patins dans une rencontre de la LNH depuis le 6 février 2016, lorsque son nom a été placé sur la liste des blessés à long terme. Il a par ailleurs échoué à un test médical au cours du dernier camp d’entraînement des Maple Leafs.

«Quand je pense [aux bons moments], c’est plus facile de laisser de côté le fait que mon corps n’est pas en bon état et ne pourra probablement plus me permettre de jouer au hockey, a-t-il avancé. Mais c’est facile de se concentrer sur les bons souvenirs; les séries éliminatoires ou les gros buts. C’est une des choses avec lesquelles je dois jongler, maintenant que je ne joue plus et que je ne jouerai probablement plus dans l’avenir.»

«[...] Je suis un joueur de hockey retraité dont le handicap [de golf] gonfle», a-t-il également lancé à la blague lors d’une discussion d’introduction à l’épisode.

Ligue de garage et autres projets

Le Canadien semble toutefois en paix avec cette perspective. Il n’a toutefois pas fait une croix sur un retour sur la glace... dans un niveau bien inférieur.

«Peut-être qu’un jour, le hockey me manquera, et je joindrai une ligue de garage pour me péter les bretelles.»

Lupul a porté les couleurs des Ducks d’Anaheim, des Oilers d’Edmonton, des Flyers de Philadelphie et des Maple Leafs au cours de sa carrière de 701 matchs marquée par les blessures. Il a accumulé 420 points, dont 205 buts.

Il devrait maintenant se concentrer sur d’autres projets, mais cette perspective semble l’exciter plus qu’elle ne le déprime.

«Je m’ennuie de certains aspects [du hockey], mais il y a toujours des choses intéressantes à faire. C’est vraiment excitant.»