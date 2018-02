«J’avais été assez patient» -Sean Couturier

Il vient un moment au cours d’une carrière où un joueur devient plus libre de s’affirmer et plus à l’aise d’exprimer ce qu’il attend de son équipe. À la fin de la dernière campagne, Sean Couturier s’est prévalu de ce droit pour la première fois de sa carrière.

«Au bilan de fin de saison, j’ai fait sentir mon mécontentement à l’entraîneur et au directeur général. Je n’ai pas brassé de merde, mais je leur ai fait savoir que je croyais être capable de contribuer davantage aux succès de l’équipe», a raconté Couturier dans une entrevue accordée au Journal de Montréal.

La principale crainte de Couturier était de se retrouver, à 25 ans, avec une étiquette de centre de troisième trio. Un mandat qu’il avait occupé depuis son accession à la LNH lors de la saison 2011-2012.

«Je suis arrivé jeune, à 18 ans. On avait une bonne équipe. C’est le rôle que je devais accepter si je voulais aider l’équipe, s’est souvenu le choix de premier tour des Flyers (8e au total) en 2011. J’ai eu du succès tôt dans ma carrière défensivement, alors on dirait que les gens me voyaient comme étant un joueur strictement défensif, incapable de contribuer en attaque.»

«Après six ans dans la LNH, on commence à établir le genre de joueur que tu seras pour le reste de ta carrière. Je savais que c’était maintenant ou jamais de me prouver offensivement. J’avais été assez patient», a-t-il ajouté.

Une saison de rêve

Les doléances de Couturier ne sont pas restées lettre morte. Pour lui donner l’occasion de se prouver, et peut-être même de se pendre, David Hakstol lui a confié le rôle de centre du premier trio avec, à sa gauche, Claude Giroux.

Couturier n’a pas raté sa chance. Après 53 matchs, il affiche déjà 51 points, dont 27 buts au compteur. Une véritable explosion pour un hockeyeur qui n’avait jamais inscrit plus de 15 buts et récolté plus de 39 points au cours d’une campagne.

Cette récolte lui confère le 20e rang des pointeurs de la LNH. D’ailleurs, les Flyers sont l’une des trois seules formations à voir trois de leurs patineurs occuper l’un des 20 premiers rangs. Jakub Voracek (4e rang) avec 62 points, et Claude Giroux (12e) avec 58 points, y apparaissent également.

«Claude est en forme, il est en santé. C’est le bon vieux Claude qu’on connaît», n’a pas manqué de souligner Couturier, qui écoule la deuxième saison d’un contrat de six ans.

Après une saison difficile l’an dernier, le capitaine des Flyers semble être de retour. La chimie entre les deux produits de la LHJMQ n’est certainement pas étrangère à leurs succès.

«C’est un peu le point que j’avais voulu apporter (lors du bilan de fin de saison). Je savais que Claude serait capable de m’aider à produire davantage. En contrepartie, je savais que je pouvais apporter une stabilité défensive à ce trio. On a une très bonne chimie depuis le premier jour.»

En lice pour le Selke

Le travail de Couturier est si solide que son entraîneur en a fait le troisième attaquant le plus utilisé du circuit avec un temps de jeu moyen de 21 min 33 s. Au cours des cinq dernières rencontres, il a franchi le plateau des 23 minutes d’utilisation à quatre occasions.

Pas surprenant que les membres de la PHWA (Professionnal Hockey Writers Association) l’aient placé au deuxième rang de son scrutin de mi-saison pour l’obtention du trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif, tout juste derrière Patrice Bergeron. Cocasse, tout de même, pour un gars qui ne voulait pas être affublé d’une étiquette de joueur défensif.

«C’est un honneur. Bergeron, (Jonathan) Toews et (Anze) Kopitar, c’est le type de joueur que je veux être depuis mon entrée dans la LNH, a déclaré Couturier. Je savais que je pouvais être un joueur similaire à eux. Cette année, j’ai l’occasion de le prouver, non seulement défensivement, mais aussi offensivement.»