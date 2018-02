Hockey olympique: 5 moments marquants depuis 1994

Les Jeux olympiques s’amorceront vendredi à Pyeongchang, en Corée du Sud, et même si plusieurs sports méritent l’attention des amateurs, les tournois de hockey attirent toujours plus de téléspectateurs canadiens, tandis que de nombreux matchs demeurent gravés dans la mémoire collective.

L’Agence QMI profite d'ailleurs de l'occasion pour présenter ici quelques moments marquants survenus depuis les Jeux olympiques de Lillehammer en 1994.

Wayne Gretzky ignoré en fusillade

En 1998, les professionnels du hockey font leur entrée au tournoi olympique et tous les observateurs favorisent l’équipe canadienne pour remporter l’or aux Jeux olympiques de Nagano.

Cependant, le rêve des partisans de l’unifolié vire au cauchemar en demi-finale contre la République tchèque et un certain Dominik Hasek, au sommet de son art devant le filet.

Les Tchèques se dirigeaient vers une victoire de 1-0 quand Trevor Linden a nivelé la marque avec un peu plus d’une minute à faire. En prolongation, Hasek a été sensationnel et c’est finalement en tirs de barrage que le tout s’est joué.

Aussi, avant la rencontre, l’entraîneur Marc Crawford avait dressé une liste de cinq noms en cas de fusillade. Le nom de Wayne Gretzky, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey, n’y figurait pas. Cette décision le hante encore, puisqu’aucun des cinq joueurs choisis (Theoren Fleury, Raymond Bourque, Joe Nieuwendyk, Eric Lindros et Brendan Shanahan) n’a déjoué Hasek.

Du côté des Tchèques, Robert Reichel est parvenu à tromper la vigilance de Patrick Roy. Le Canada a finalement été exclu du podium, car le lendemain, il a perdu 3-2 contre la Finlande dans la rencontre pour l’obtention de la médaille de bronze.

Le but de Peter Forsberg

Aux Jeux de Lillehammer, en 1994, le jeune Suédois Peter Forsberg a fait écarquiller bien des yeux avant de faire ses débuts avec les Nordiques de Québec la saison suivante, Le Canada et la Suède disputaient la finale et il a fallu les tirs de barrage pour déterminer le vainqueur.

Forsberg s’est amené contre Corey Hirsch et il l’a déporté à la droite de son filet. Le Suédois a étiré son bras droit pour déjouer le gardien d’une seule main, procurant à son équipe un gain de 3-2 et surtout la médaille d’or.

Marie-Philip Poulin et les buts importants

À 26 ans, Marie-Philip Poulin en sera à ses troisièmes Jeux olympiques cette année. Et c’est vers elle que l’équipe canadienne s’est tournée pour mener le pays vers les grands honneurs pour des cinquièmes Jeux consécutifs. Seule la médaille d’or de 1998, année où les femmes ont fait leur entrée aux Jeux olympiques à Nagano, a échappé aux Canadiennes.

À ses deux premières participations, l’attaquante de Beauceville a laissé sa marque en réussissant des buts importants. En 2014, à Sotchi, elle a jeté la frénésie dans les maisons canadiennes en créant l’égalité avec 55 secondes à faire au troisième tiers avant de marquer en deuxième prolongation pour procurer l’or au Canada, qui a défait les États-Unis 3-2.

Quatre ans plus tôt à Vancouver, les représentantes de l’unifolié avaient gagné la finale contre les Américaines par le pointage de 2-0. Âgée de 18 ans, Poulin avait été l’unique buteuse du match ultime.

Le but en or de Sidney Crosby

Qui ne se souvient pas du but en or de Sidney Crosby lors des Jeux de Vancouver?

Le GM Place était rempli à pleine capacité, les rues de Vancouver étaient bondées d’amateurs de hockey arborant le chandail du Canada et dans les chaumières, d’un océan à l’autre, les yeux étaient rivés sur le téléviseur.

À égalité 2-2 après 60 minutes de jeu, les formations canadienne et américaine se sont retrouvées en prolongation. Tout le monde était sur le bout de son siège et prêt à bondir. À 7 min 40 s de la période supplémentaire, Crosby est sorti du coin de la patinoire pour accepter une passe de Jarome Iginla et se retrouver seul devant Ryan Miller, qu’il a déjoué à l’aide d’un tir entre les jambières. Un pays au complet était en extase.

La défaillance de Tommy Salo

Il est difficile de passer sous le silence le but accordé par le gardien suédois Tommy Salo contre le Bélarus, en quart de finale des Jeux olympiques de Salt Lake City, en 2002; cela a éventuellement conduit à l’élimination de son équipe.

Le pointage était de 3-3 avec quelques minutes à faire au troisième engagement quand le défenseur Vladimir Kopat y va d’un tir frappé au moment où il se trouve le long de la rampe à gauche de Salo entre les lignes bleue et rouge.

La rondelle heurte la mitaine de Salo, qui tente de la capter par-dessus sa tête, et tombe derrière lui avant de poursuivre sa route vers le filet. Les Suédois ne seront jamais été en mesure de créer l’égalité.