Des athlètes québécois se priveront de la cérémonie d’ouverture

Malgré tout ce qu’une cérémonie d’ouverture offre d’unique et de grandiose, certains invités doivent déjà se résigner à se soustraire de ces moments historiques. Comme des athlètes québécois.

Vendredi matin à l’heure du Québec, le bal de lancement des Jeux olympiques de Pyeongchang marquera le retour d’une édition hivernale en Asie pour la première fois depuis Nagano, au Japon, en 1998. La démesure propre à l’olympisme se prolonge jusque dans les projections d’un auditoire télévisuel mondial estimé à 3 milliards.

Selon un porte-parole du Comité olympique canadien, quelque 175 des 225 athlètes du pays défileront dans le stade à ciel ouvert d’une capacité de 35 000 spectateurs. Dans ce cas-ci, l’expression voulant que «les absents ont toujours tort» ne s’applique pas. Leur devoir d’attaquer leurs premières épreuves déjà le lendemain leur fournit l’argument le plus défendable.

On ne verra assurément pas les fondeuses Cendrine Browne et Anne-Marie Comeau qui s’élanceront dans le skiathlon de 15 km de samedi, ni Alex Harvey, même si sa course de 30 km ne se jouera que dimanche. Il faudra oublier aussi les patineurs de vitesse en courte piste puisque leur programme, 24 heures plus tard, prévoit notamment les qualifications des relais féminin et masculin.

«C’est sûr que j’aurais aimé y assister parce que ce sont mes premiers Jeux et on veut vivre l’expérience de A à Z. Selon moi, ça devrait être pensé pour permettre à chaque athlète de participer à la cérémonie, comme en accordant une journée de congé le lendemain avant de commencer la compétition. Mais on n’est pas les seuls dans ce bateau et il y a d’autres athlètes qui ont aussi une compétition le lendemain», affirme Samuel Girard, l’un des patineurs canadiens à surveiller et qui pourrait se taper l’épreuve du 1500 m jusqu’à la finale lors de la première des cinq soirées de compétitions durant les Jeux.

Jusqu’à -10

La Corée du Sud n’est pas différente du Québec en ce sens que la météo se veut un sujet de discussion ici aussi. Les prévisions, émises à deux jours de l’événement, nous disaient qu’il fera entre -2 et -5 sous un ciel couvert, mais que le facteur éolien devrait donner une température ressentie de -10. Ce n’est pas le terrain de préparation idéal pour un athlète que de participer à un spectacle devant durer 90 minutes, sans compter les attentes vécues debout.

Les organisateurs ont prévu déployer des barrières visant à contrer le vent dans le périmètre du stade. Une quarantaine d’appareils de chauffage géants comme ceux agrémentant les terrasses des restaurants et 27 aires chauffées seront aménagées. Pour les spectateurs qui auront déboursé de 175 $ jusqu’à 1600 $ pour un billet, une trousse de survie leur sera remise comprenant une couverture et des «pack » chauffants pour les mains et les pieds.

Toutes ces mesures de précaution contre le froid ne convainquent pas la plus forte délégation d’athlètes canadiens dans l’histoire des Jeux d’hiver à se présenter dans sa totalité au stade. Même Kasandra Bradette, une recrue de 28 ans qui découvre les Jeux avec la spontanéité d’une gamine, devra s’y faire.

«J’ai trouvé ça plate quand je l’ai appris, avoue la patineuse originaire de Saint-Félicien. En même temps, on ne peut pas faire autrement. On est ici pour vivre les Jeux et donner notre meilleure performance. Pour y arriver, il faut donc se donner les conditions optimales, comme ne pas demeurer debout plusieurs heures en plus de s’imposer une heure et demie de route aller-retour. On va donc la regarder à la télé.»

Combien de Québécois en feront autant avant d’aller au boulot ?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Samuel Girard et Kasandra Bradette partagent le même bonheur

Au-delà des médailles qui ensorcellent les athlètes, il s’en trouve pour apprécier le seul bonheur de participer aux Jeux olympiques. Encore plus quand deux amoureux peuvent le partager.

«Vivre les Jeux, c’est déjà quelque chose d’extraordinaire. Pouvoir les vivre en couple, c’est une coche de plus. On vit notre quotidien ensemble et on s’entraîne ensemble, et maintenant, on peut vivre notre rêve ensemble. On marchait cette semaine et je lui disais: "Te rends-tu compte, on est vraiment rendu aux Jeux. On est ici."»

Samuel Girard n’a pas manqué de glisser cette observation à sa copine Kasandra Bradette depuis leur arrivée à leurs premiers Jeux. Les hommes et les femmes de l’équipe de patinage de vitesse en courte piste vivent séparément au village des athlètes, mais malgré l’horaire soutenu de deux entraînements par jour, ils n’échappent rien de l’ambiance unique.

Moments privilégiés

L’accueil officiel qu’avait réservé le comité organisateur des Jeux à la délégation canadienne, mercredi soir, leur a offert un autre moment privilégié. Dans le vent glacial, la grande place au centre du village leur appartenait. Même la gouverneure générale Julie Payette a dû surveiller la cérémonie derrière un cordon de sécurité!

«Qu’on puisse être ensemble et vivre ces beaux moments en même temps, c’est sur la coche, a témoigné avec son accent typique la patineuse originaire de Saint-Félicien. Juste de se voir et de se jeter un coup d’œil, ça rappelle qu’on les vit en même temps. C’est beau de pouvoir juste se regarder et se dire : on est là... »