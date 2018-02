Ciante Evans demeure à Calgary

Les Stampeders de Calgary ont accordé un nouveau contrat au demi de coin Ciante Evans, mercredi.

L’Américain de 25 ans aurait pu devenir joueur autonome mardi.

Produit de l’Université Nebraska, Evans a été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football au cours des deux dernières campagnes. En 2017, il a réalisé 53 plaqués et cinq interceptions, en plus de provoquer un échappé.

Depuis son arrivée en Alberta en 2015, l’athlète de 5 pi et 11 po et 195 lb a totalisé 98 plaqués en défense et saisi sept passes de l’ennemi.