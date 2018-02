Cassius Marsh a convaincu les 49ers

Les 49ers de San Francisco et le joueur de ligne défensive Cassius Marsh se sont entendus sur les détails d’une entente de deux saisons, mercredi.

Marsh a été réclamé au ballottage le 22 novembre dernier en provenance des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Depuis qu’il a joint l’équipe lors de la dernière campagne, Cassius nous a impressionnés avec son ensemble d’habiletés unique ainsi que l’énergie et la passion qu’il amène», a dit le directeur général John Lynch, dans un communiqué.

En 52 matchs dans la NFL, dont deux départs, avec les Seahawks de Seattle, les Patriots et les 49ers, l’ailier défensif a complété 85 plaqués et réalisé six sacs du quart. Il a également forcé quatre échappés.