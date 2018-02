Alexis Sanchez accepte une peine de prison avec sursis pour éviter un procès

L'attaquant chilien de Manchester United Alexis Sanchez est parvenu à un accord avec le parquet espagnol en vertu duquel il accepte une peine de 16 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale, s'évitant un procès, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Alexis Sanchez évite ainsi d'être renvoyé devant la justice pour une fraude d'un million d'euros sur des revenus liés à l'exploitation de ses droits à l'image en 2012 et 2013, à l'époque où il évoluait au FC Barcelone, selon l'accord consulté par l'AFP.

L'attaquant de 29 ans avait reconnu, en janvier 2017, «un paiement de l'impôt erroné qu'il a réglé avec le fisc», lors d'une déclaration par visioconférence depuis Londres où il résidait alors en tant que joueur d'Arsenal.

Le texte de l'accord auquel sont parvenus la défense du joueur, le parquet et le représentant du fisc espagnol rappelle qu'Alexis Sanchez n'avait «déclaré aucun revenu dérivé de l'exploitation de droits à l'image» en 2012 et 2013, et n'avait pas non plus précisé qu'il était le propriétaire d'une société maltaise à laquelle il avait cédé ses droits.

Le Chilien, tranféré en janvier d'Arsenal à Manchester United, est donc condamné à deux peines de prison, de huit mois chacune, mais le parquet et le représentant du fisc demandent «la suspension de l'exécution» de ces peines s'il ne récidive pas dans les deux ans.

Le parquet avait saisi la justice en octobre 2016, accusant le footballeur d'avoir fraudé 983 000 euros.

Selon le ministère public, il avait cédé ses droits à l'image à la société chilienne Inversiones Alsan, qui les avait elle-même cédés à la compagnie maltaise Numidia Trading Limited dont Alexis Sanchez détenait 99,9 %.

De nombreux footballeurs ont admis avoir fraudé le fisc espagnol dans des affaires similaires, comme le défenseur brésilien du Real Madrid Marcelo, qui a reconnu une fraude d'environ un demi-million d'euros, ou l'Argentin Javier Mascherano qui a accepté une peine d'un an de prison avec sursis pour une fraude de 1,5 million d'euros pour éviter un procès.

L'attaquant-vedette du FC Barcelone Lionel Messi, condamné en 2016 pour fraude fiscale, a écopé d'une amende de 2,1 M EUR et d'une peine de 21 mois de prison commuée par la suite en amende. Cristiano Ronaldo, star portugaise du Real Madrid, est pour sa part poursuivi pour une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros.