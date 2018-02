Alexandre Burrows sera rapidement entendu

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Alexandre Burrows devra justifier ses gestes auprès du service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey mercredi après-midi et pourrait être suspendu.

Le vétéran présentera ses arguments relativement à son comportement répréhensible de mardi. Burrows a rudoyé le joueur d’avant des Devils du New Jersey Taylor Hall après que celui-ci l’eut frappé.

L'audience devait se faire en personne, mais Burrows a préféré être entendu par téléphone.

