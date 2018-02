Alex Labbé à temps plein en XFinity

La nouvelle écurie AM Prime Racing annoncera, ce jeudi matin à Montréal, qu’Alex Labbé disputera en 2018 l’intégralité des épreuves de la Série de stock-cars XFinity, l’antichambre de la Coupe Monster Energy.

Le pilote de Saint-Albert devient ainsi le tout premier Québécois, et seulement le deuxième Canadien de l’histoire (après l’Albertain Trevor Boys en 1984), à décrocher un volant à temps plein dans l’une ou l’autre des trois principales divisions du NASCAR.

Âgé de 24 ans, Labbé s’était vu promettre cette récompense s’il parvenait à remporter le championnat de la série canadienne NASCAR Pinty’s l’an dernier, ce qu’il a réalisé avec panache.

L’apport de partenaires financiers, tels les entreprises BRP, Kappa, Cyclops Gear et Wholey Seafood, lui permettront d’affronter les meilleurs de la spécialité, dont bon nombre, comme lui, caressent l’espoir d’accéder un jour à la discipline reine du NASCAR.

Avec Gosselin

L’écurie AM Prime Racing sera dirigée par le vétéran Mario Gosselin, originaire de la Beauce, qui agira également comme chef d’équipe pour Labbé à l’occasion des 34 courses prévues à l’horaire.

Gosselin et Labbé se connaissent depuis fort longtemps et leur complicité a mené à la conquête du championnat Pinty’s en 2017. Les bolides, qui ont été achetés de la puissante organisation Richard Childress Racing, seront préparés par Gosselin et son équipe aux ateliers de King Autosport, à Lake Wales, en Floride.

La première étape du championnat aura lieu le samedi 17 février, à la veille de la prestigieuse épreuve des 500 Milles de Daytona.

En Europe aussi

La conférence de presse de jeudi nous informera de plus que les nouveaux partenaires seront aussi impliqués dans la série NASCAR Whelen EuroSeries, dont le calendrier en 2018 comporte 12 étapes présentées sur le Vieux Continent.

Cette association permettra au pilote français Romain Ianetta d’y participer à temps plein. Ce dernier sera aussi à Montréal ce jeudi matin pour annoncer le tout, accompagné par Jérôme Galpin, président et fondateur de la série NASCAR Whelen EuroSeries.