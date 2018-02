Un match de rodage

L’Impact disputera un premier match préparatoire en 2018 samedi prochain, alors qu’il affrontera le Las Vegas Lights FC, un club d’expansion dans la USL, au Nevada.

Pour l’entraîneur Rémi Garde, ce match servira à mesurer la progression du groupe, mais ne devrait pas générer de constats définitifs.

«Il n'y a pas trois points en jeu et des conclusions définitives à tirer, a-t-il mentionné. Je tire autant de conclusions d'une séance d'entraînement, peut-être, que d'un match amical. Je ne veux pas minimiser l'importance de ces matchs, c'est important, parce qu'on sera enfin contre des adversaires réels et non pas entre nous.»

Le nouveau défenseur central Zakaria Diallo affichait un calme similaire à propos de ce match.

«Il reste encore un bon mois avant le début du championnat, a-t-il rappelé. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à travailler, à améliorer, même si ça se passe bien. Ça se passe super bien. Les choses se mettent en place, mais je pense qu'il ne faut pas être pressé. Il va falloir répondre présent lors du premier match, le 3 mars.»

Diallo a d’ailleurs assuré qu’il s’adaptait bien au style de jeu de son nouveau compagnon en défense centrale, l’Argentin Victor Cabrera.

L’Impact avait congé d’entraînement, mardi. Il s’envolera pour Vegas mercredi. Le match préparatoire aura lieu à 23h et sera diffusé en direct sur le site YouTube.

