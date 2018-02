Un deuxième Norris pour P.K. Subban?

Publié aujourd'hui à 07h40

Mis à jouraujourd'hui à 07h46

Samedi soir, P.K. Subban reviendra à Montréal en étant dans la course pour remporter le trophée Norris.

Le no. 76 des Predators de Nashville connaît une excellente saison et ses succès répétés font en sorte qu’il fait partie, selon moi, des discussions pour ce trophée en compagnie de Victor Hedman (Lightning), John Klingberg (Stars) et Drew Doughty (Kings).

Plusieurs arguments militent en faveur de Subban.

Parmi tous les défenseurs de la LNH, il est celui qui a marqué le plus de buts (13), il occupe le troisième rang pour les points (41) et il est en troisième position pour les points (18) récoltés en avantage numérique.

S’il maintient la cadence et s’il évite les blessures, Subban marquera 20 buts pour la première fois de sa carrière et il surpassera son record personnel pour les points en une saison. En 2014-15, il en avait amassé 60 alors qu’il portait les couleurs des Canadiens.

À cela, vous pouvez ajouter que Subban présente une fiche de +11. Pour ce qui est des revirements, il en a commis 56. Klingberg (59) en a davantage.

Rappelons que Subban avait gagné le trophée Norris alors qu’il portait les couleurs des Canadiens de Montréal lors de la saison 2012-13.

Subban pourrait devenir le quatrième défenseur seulement dans l’histoire de la Ligue nationale à gagner ce trophée avec 2 équipes différentes.

Doug Harvey (Canadiens et Rangers), Paul Coffey (Oilers et Red Wings) et Chris Chelios (Montréal et Chicago) sont les seuls à avoir réalisé l’exploit.

À mon humble avis, Victor Hedman, du Lightning, est le plus sérieux rival à Subban dans cette quête du trophée pour le meilleur défenseur du circuit Bettman.

Hedman n’a pas les mêmes statistiques que Subban, mais son travail en défensive est irréprochable.

(Un texte de Félix Séguin)