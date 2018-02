Tournoi international pee-wee: à l’aube d’une ère nouvelle pour Patrick Dom

La 59e édition du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui se met en branle mercredi matin, marquera l’entrée de l’événement dans une nouvelle ère, et non la moindre, selon le directeur général Patrick Dom. «De toutes les époques que j’ai vécues, c’est la plus grosse», mentionne-t-il.

Évidemment, le transfert du Tournoi de la deuxième chance de l’Arpidrôme de Charlesbourg au Pavillon de la jeunesse était la pièce maîtresse de ce changement que le Tournoi pee-wee désirait apporter afin de mettre en branle des festivités du 60e dignes de ce nom, l’an prochain.

Mais même si l’édition qui commence mercredi sera charnière pour mettre les bases pour la prochaine, les amateurs de hockey auront déjà un avant-goût d’où la direction veut s’en aller, assure Dom.

«C’est un peu un préambule au 60e. Si tu regardes dans le ciel de Québec, tu vas savoir qu’il y a de quoi au Centre Vidéotron. Il y a un paquet d’installations autour de l’amphithéâtre et disons qu’il va y avoir beaucoup de lumières. Sans dire qu’on est déjà en mode 60e, disons que les changements vont déjà paraître», a-t-il mentionné.

À noter aussi que les matchs hors-concours seront déplacés majoritairement au tout nouveau Complexe sportif de Wendake, la patinoire des Galeries de la Capitale n’étant plus. Par ailleurs, un billet acheté au Centre Vidéotron sera aussi valide au Pavillon de la jeunesse, pour la journée.

Le scolaire

Autre étape importante : la création d’une division scolaire au Tournoi pee-wee.

Au total, huit formations sont inscrites dont cinq proviennent de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Les trois autres sont issues de la Ligue de hockey interscolaire du Québec (LHIQ).

Le premier match de cette classe scolaire sera d’ailleurs présenté mercredi soir, sur le coup de 18 h. Il mettra aux prises les Panthères du Collège Marie-de-l’Incarnation au Royal de Cardinal-Roy.

D’ailleurs, si le hockey scolaire a été perçu jusqu’à tout récemment comme l’enfant pauvre du hockey mineur québécois, il n’en est plus rien, assure Dom.

«Je pense sincèrement que l’équipe qui va gagner la classe scolaire gagnerait aussi la finale du AA-Élites. Les gens vont s’apercevoir du calibre du hockey que le scolaire a à offrir.»

En bref

À chaque édition, il y a un volet mondain à l’événement. Encore cette année, plusieurs personnalités, dont beaucoup d’anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), convergeront vers Québec pour assister aux prouesses de leurs fils ou de leurs petits-fils. Parmi les personnalités les plus connues, notons la présence de Scotty et Stan Bowman, du propriétaire des Islanders de New York Charles Wang ainsi que de l’ancien gardien de but du Canadien de Montréal, Cristobal Huet.

Horaire

9 h 15 - Seigneurs de Lotbinière c. Harfangs de Beauport Inter B

10 h 30 - V. Boutin de l’Érable c. Gouverneurs de Ste-Foy/Sillery Inter B

11 h 45 - Noroîts du Campus/DPR c. Chevaliers de Lachenaie AA

13 h - Prédateurs du Richelieu c. Blackhawks de Centre-Sud Inter B

14 h 15 - Cataractes de Shawinigan c. Océanic de Rimouski AA-Élites

15 h 30 - Noir et Or de Mortagne c. Saguenéens de Chicoutimi AA-Élites

16 h 45 - Frontenac de Québec-Centre c. Vics de Haute-Yamaska AA

18 h - Panthères de Marie-de-L’Incarnation c. Royal de Cardinal-Roy Scolaire

19 h 15 - Commandeurs de Pointe-Lévy c. Aigles des Trois-Lacs AA

20 h 30 - Voltigeurs de Drummondville c. Collège Français de la Rive-Sud AA-Élites