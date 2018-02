Pacioretty devrait terminer la saison à Montréal

Le capitaine Max Pacioretty devrait, à moins d’une surprise, terminer la saison avec les Canadiens.

Il s’agit du scénario le plus probable, selon les informations glanées par notre informateur Renaud Lavoie.

«Est-ce que les chances sont bonnes que Max Pacioretty soit échangé d’ici le 26 février? Moi ce qu’on me dit, c’est non.»

Ainsi, il faudrait une offre irrésistible pour faire changer d’avis le directeur général Marc Bergevin. La réalité est que les «transactions hockey» qui n’impliquent pas des joueurs de location sont plus à même de se concrétiser durant l’été.

«Il y a plus de possibilités en inversant les choix au repêchage, a proposé Dany Dubé en guise d'exemple. Il y a un tas de choses possibles, c’est très créatif.»

Robby Fabbri intéressant pour les Canadiens?

Selon Dubé - qui ne faisait qu'émettre une hypothèse - il existe un scénario plausible selon lequel Pacioretty pourrait être échangé d’ici la date limite. Une équipe prétendant à la Coupe Stanley cette année comme les Blues peut se permettre de se départir du jeune attaquant Robby Fabbri, sachant qu’il sera blessé pour toute la durée de la saison.

«La seule chose qui va faire changer d’avis Marc Bergevin, c’est si un de ses homologues est prêt à céder quelqu'un qui a été identifié comme joueur d’avenir et qui est blessé. En plus de donner Pacioretty, là tu peux en plus donner un joueur de location. Là, tu peux donner Plekanec.»

Fabbri, un ailier gauche de 22 ans sélectionné au 22e rang de l’encan de 2014, a amassé 11 buts et 29 points en 51 matchs à sa deuxième année dans la LNH, la saison dernière.

«C’est un joueur extraordinaire», a mentionné notre analyste.

Écoutez les commentaires de Renaud Lavoie et de Dany Dubé dans la vidéo ci-dessus.