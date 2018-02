Matt Duchene s’éclate dans un gain des Sénateurs

Matt Duchene a marqué un but et récolté deux mentions d’aide dans une victoire de 5-3 des Sénateurs contre les Devils du New Jersey, mardi à Ottawa.

Mike Hoffman est le seul autre joueur des «Sens» à faire partie du club des multipoints avec un filet et une aide.

Les favoris de la foule ont marqué trois buts en première période et en ont ajouté deux en deuxième pour se forger une avance de 5-2.

Chris DiDomenico, Colin White et Zach Smith ont été les autres buteurs pour Ottawa.

À son 13e match dans le circuit Bettman, White, 21 ans, a enfilé son premier but en carrière, qui s’est avéré être celui de la victoire. Ce filet a sorti Keith Kinkaid du match, lui qui venait de céder quatre fois sur 20 lancers.

Son remplaçant Eddie Lack a reçu 12 lancers, ne flanchant qu’à une reprise.

Travis Zajac, Taylor Hall et Kyle Palmieri sont parvenus à déjouer Craig Anderson, qui a réalisé 30 arrêts dans la victoire.