LNH 360: Connor McDavid se donne en spectacle

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 5 février 2018.

Résultats

Cinq points pour Connor McDavid

Connor McDavid (4B, 1A) a réussi le troisième tour du chapeau et sa première partie de quatre buts de sa carrière pour permettre aux Oilers de vaincre le Lightning.

McDavid est devenu le 11e joueur cette saison à amasser cinq points dans une rencontre et le troisième à marquer à quatre reprises dans un duel.

McDavid, qui avait amassé cinq points le 11 février 2016 face aux Maple Leafs est le seul joueur des Oilers à avoir réussi plusieurs rencontres de cinq points ou plus depuis 1990-1991.

Wayne Gretzky (20 ans et 23 jours) est le seul joueur des Oilers à avoir marqué quatre ou plus dans une rencontre étant plus jeune que McDavid (21 ans et 23 jours), selon Elias Sports.

McDavid a atteint les plateaux des 20 buts et 60 points cette saison et est au troisième rang des pointeurs de la LNH en raison d’une récolte de 61 points. Nikita Kucherov (66) et Phil Kessel (63) sont les seuls joueurs avec plus de points.

Le numéro 97 des Oilers est le premier joueur de la formation de l’Alberta à réussir plus d’un tour du chapeau dans une saison depuis Ryan Smyth en 2000-2001.

Le Lightning était la seule formation de la LNH contre laquelle McDavid n’avait pas amassé un point. À ce jour, il n’a toujours pas trouvé le fond du filet contre les Bruins (7A), les Devils (8A), les Sénateurs (6A) et les Jets (8A), selon Elias Sports.

Les Preds et les Leafs remportent des festivals offensifs

Auston Matthews (2B, 1A), William Nylander (2B, 1A) et Jake Gardiner (3A) ont chacun amassé trois points alors que les Maple Leafs ont triomphé des Ducks, 7-4. Les Leafs remportent ainsi une cinquième partie à ses six derniers matchs et marquent sept buts dans une partie pour la cinquième fois cette saison.

Ryan Johansen a créé l’égalité avec 43 secondes à faire en troisième période et Roman Josi a marqué le but de la victoire en prolongation pour aider les Predators à surmonter des déficits de 1-0 et 4-2. Les Predators ont maintenant le même nombre de points que les Jes (71), au premier rang de la section Centrale.

Le but de Johansen était le 21e filet égalisateur dans la dernière minute de jeu cette saison dans la LNH.

Les Predators s'accrochent et l'emportent - TVA Sports

Une 8e victoire de suite pour Rinne

Le gardien des Predators Pekka Rinne a réalisé 24 arrêts pour prolonger à huit sa séquence de victoires.

Seulement deux gardiens ont réussi des séquences de huit gains ou plus cette saison dans la LNH : Jonathan Bernier et Andrei Vasilevskiy, avec neuf.

Une 1000e partie pour Hamhuis

Le défenseur des Stars Dan Hamhuis a pris part à la 1000e partie de sa carrière dans la LNH.

Matchs de mardi (11)