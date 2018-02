Les Remparts l'emportent en prolongation

Si les Remparts de Québec veulent amorcer le bal printanier à domicile, la récolte de points sera cruciale d’ici la conclusion de la saison régulière, aussi ardue soit-elle. Ils en ont fait la démonstration en s’imposant de peine et de misère en prolongation 5-4 sur les Cataractes de Shawinigan au Centre Gervais Auto, mardi soir.

Benjamin Gagné a tranché le débat en décochant un tir dans la lucarne qui n’a donné aucune chance au gardien Mathieu Bellemare à 2 min 41 s de la période supplémentaire. Les Remparts ont détenu une avance à trois reprises sans jamais parvenir à achever les coriaces Cataractes, qui ont arraché un précieux point dans leur course aux séries en profitant des nombreux revirements de leurs adversaires.

«Un moment donné, c’est beau de mieux jouer que l’autre équipe, mais tu veux gagner et on l’a échappé dimanche. Là, Shawinigan a bien joué et on a trouvé une manière de gagner. Je n’ai pas aimé la qualité des chances qu’on a données, notamment sur le quatrième but, mais l’important, c’est d’être allé chercher le match», a réagi l’entraîneur-chef Philippe Boucher.

Cette victoire à l’arraché contre la deuxième pire formation de la LHJMQ permet aux Diables rouges de s’asseoir temporairement au septième échelon du classement général, un mince point devant les Tigres de Victoriaville et les Islanders de Charlottetown, défaits mardi soir par Halifax.

Deux bonnes périodes

Gagné a accepté des passes de Philipp Kurashev et Gregor MacLeod sur le jeu décisif, des coéquipiers qui ont fini la soirée avec deux points. En créant l’égalité 1-1 en première, MacLeod a inscrit un but dans un quatrième match d’affilée. Inertes durant cette période, les Remparts ont joué avec plus d’aplomb lors des 40 minutes suivantes.

«J’ai vu une opportunité de lancer et ce n’est jamais un mauvais choix que de lancer! Cela dit, il faut apprendre à mieux jouer quand on a l’avance. On donne souvent la chance à l’adversaire de revenir», a signalé le défenseur de 19 ans, saluant la combativité dont on fait preuve les jeunes Mauriciens.

«On avait le plein contrôle de la deuxième jusqu’à tant qu’on fasse une erreur dans notre zone et que ça nous coûte un but. Ce ne fut pas notre meilleur match. On joue du très bon hockey depuis un bout de temps, mais quand on a une crampe au cerveau, ça nous coûte [cher]», a reconnu Boucher.

Baribeau soulagé

Auteur de 27 arrêts à son premier départ en près de trois semaines, Dereck Baribeau a levé les bras au ciel pour la première fois depuis le 14 décembre au son de la sirène. «Ma dernière victoire remontait à Val-d’Or, ça fait du bien! Ce n’était pas le match le plus chic, mais l’important, c’est la victoire. Il y a quelques buts que j’aurais aimé revoir. Les gars ont été excellents», a lancé le grand portier.

En vitesse

Les défenseurs Tomas Dajcar et Marc-Olivier Alain ont regardé l’action du haut de la passerelle...

Max-Antoine Melançon a réussi deux buts dans la cause perdante chez les Cataractes...

Malgré une année éprouvante sur la glace, les Cataractes attirent en moyenne 3159 fans par match, la sixième affluence de toute la LHJMQ...

Les Remparts ont mis le cap vers Gatineau immédiatement après le match en prévision de leur passage au Centre Robert-Guertin de mercredi soir...

Parfait en deux rencontres le week-end dernier en plus d’afficher un excellent taux d’efficacité de ,948, Zachary Bouthillier, des Saguenéens, a été nommé gardien de la semaine à travers la LCH...