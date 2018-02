Les réflecteurs sur Bruno Marcotte

L’entraîneur québécois Bruno Marcotte a attiré une fois de plus l’attention de nombreux médias, mardi en marge des Jeux olympiques de Pyeongchang, lui qui dirige un couple de patineurs artistiques nord-coréens.

Après avoir été accueillis par les photographes, Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik ont préféré de ne pas aller à la rencontre des journalistes rassemblés à Gangneung. Marcotte a plutôt fait face à la musique à la place des athlètes.

«Ils ne sont pas ici pour gagner une médaille, soyons honnêtes, a indiqué Marcotte, tel que cité par l’Agence France-Presse. Leur principal objectif et le mien, c’est qu’ils améliorent leur record personnel. Le plateau est vraiment relevé. Ils se sont classés quinzièmes aux derniers Championnats du monde à Helsinki. S’ils terminent dans le top 12, on sera aux anges.»

Bien avant son arrivée en Corée du Sud, Marcotte avait déjà été grandement sollicitée par les médias du monde entier. À n’en point douter, en raison de leur provenance, la jeune Ryom Tae-ok, 19 ans, et son partenaire Kim Ju-sik, 25 ans, seront surveillés de près pendant les prochains Jeux.

«Ils ont progressé depuis leur qualification et ils ont vraiment bien patiné, cet après-midi», a poursuivi Marcotte, mardi, au terme de la séance d’entraînement.

Des athlètes passionnés

Les patineurs nord-coréens, qui seront en action les 14 et 15 février, auront une touche québécoise supplémentaire puisqu’ils devraient se produire sur une chanson de Ginette Reno, à un certain moment de la compétition olympique. L’information avait été révélée dans un récent reportage du réseau TVA Sports.

«C’est facile de leur enseigner, avait alors noté l’entraîneur québécois dans ce même reportage. Ils veulent tellement apprendre, ils sont comme des éponges et ils sont passionnés.»

Avant de devenir entraîneur, Marcotte a lui-même été patineur, accompagnant tour à tour sur la patinoire Isabelle Coulombe, Nadia Micallef et Valérie Marcoux. Il est aussi l’époux de la patineuse canadienne Meagan Duhamel, qui se retrouve à Pyeongchang en compagnie d’Eric Radford. En plus de diriger la paire nord-coréenne, Marcotte est également l’entraîneur de Duhamel et Radford, qui ont sans doute beaucoup plus de chances de grimper sur le podium.