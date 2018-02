Les Jets en tête de la section Centrale

Les Jets se sont hissés, mardi, en tête de la section Centrale de la Ligue nationale de hockey en défaisant les Coyotes de l’Arizona par la marque de 4-3, à Winnipeg.

Avec cette victoire, ils comptent maintenant 73 points au classement, soit deux de mieux que les Predators de Nashville qui ont par contre trois matchs de plus à disputer.

De plus, les Jets se retrouvent à seulement un point du sommet de l'Association de l’Est détenu par les Golden Knights de Vegas, qui ont perdu mardi soir.

Jack Roslovic, Dustin Byfuglien, Nic Petan et Dmitry Kulikov ont secoué les cordages dans la victoire. Pour Petan, il s’agissait de son premier but de la saison, tandis que Roslovic, Byfuglien et Kulikov ont chacun enfilé leur troisième de la campagne.

Kevin Connauton, Christian Dvorak et Derek Stepan ont répliqué pour les Coyotes.

Le gain est allé à la fiche de Connor Hellebuyck qui a repoussé 21 rondelles alors qu’Antti Raanta a été déjoué quatre fois sur 23 lancers pour encaisser sa 14e défaite de la saison en temps réglementaire.