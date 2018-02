Les Giants honoreront Barry Bonds

Les Giants retireront le numéro de Barry Bonds au cours d’une cérémonie qui aura lieu le 11 août, au AT&T Park, à San Francisco.

Le numéro 25 de Bonds sera retiré en marge d'un match contre les Pirates de Pittsburgh, l’autre équipe pour qui il a joué durant sa carrière dans le baseball majeur.

En 15 saisons à San Francisco, Bonds a frappé 586 circuits en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,312 et une moyenne de puissance de ,666. Il a aussi été sacré joueur par excellence à cinq reprises dans l'uniforme des Giants.

Il avait déjà remporté deux titres de meilleur joueur de la Nationale à Pittsburgh.

Bonds a frappé le plus grand nombre de circuits en une saison (73 en 2001) et a obtenu le plus haut total de longues balles dans l’histoire du baseball majeur (762).

Soupçonné d’avoir utilisé des produits dopants pendant sa carrière, le cogneur de puissance n’a toujours pas été élu au Temple de la renommée du baseball.