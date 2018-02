Les Cataractes croient toujours aux séries

Pendant qu’une guerre sans merci pour l’obtention du championnat de la saison régulière se déroule entre six équipes, une autre lutte est en train d’enflammer les passions dans trois marchés de la LHJMQ. Les Cataractes et leur entraîneur Daniel Renaud en savent quelque chose.

Avec 18 matchs à écouler au calendrier, excluant celui de mardi soir, la formation de la Mauricie se retrouvait à sept points d’une place en séries et des Foreurs de Val-d’Or au 17erang. Auteurs de 33 points également, les Sea Dogs de Saint John ferment le classement puisqu’ils n’ont signé que 12 victoires, contrairement à 15 pour les Cataractes.

La récente victoire de 3-2 des Cats sur l’Océanic qui a freiné une série de sept défaites semble avoir insufflé un nouveau vent d’optimisme en Mauricie.

«La vérité, c’est qu’on n’a jamais senti que les gars n’y croyaient plus. L’état d’esprit à l’intérieur du vestiaire a toujours été bon. Certes, on a vécu une saison difficile en termes de victoires et de défaites, mais au-delà de tout ça, je crois que chacun des individus a senti qu’ils progressaient beaucoup», a révélé le pilote recrue, appréciant davantage les sorties de ses joueurs depuis la fin du congé de Noël qui a sonné l’arrivée de nouveaux visages, tels le gardien Mathieu Bellemare et le défenseur Olivier Desroches.

Séries : importance capitale

Même si une participation au bal printanier signifie un rendez-vous avec l’équipe semée numéro un – capable de mener des exécutions en règle sur la patinoire – Renaud tient mordicus à ce que ses jeunes troupiers vivent la frénésie éliminatoire.

«Énorme importance. Peu importe ce qui va arriver, que nos jeunes vivent des séries, c’est une autre étape dans le processus de développement. Si on veut que nos jeunes grandissent au maximum cette année, ça fait partie de ce qu’ils doivent vivre. C’est pour cela qu’on se bat actuellement corps et âme pour leur permettre de vivre ces matchs-là», a-t-il assuré.

À l’instar de son ancien patron Philippe Boucher chez les Remparts, les tempes grisonnantes ont commencé à faire leur œuvre chez Renaud. Épuisant, le métier d’instructeur-chef?

«J’ai appris de Phil, a rigolé l’homme de 35 ans. Blague à part, quand tu fais partie d’une organisation, tu embarques à 100 %. Que tu sois en chef, adjoint ou préposé à l’équipement, tu vis les succès et les insuccès de l’équipe, alors c’est sûr que ça a un impact sur ton humeur au quotidien.» Et sur le cuir chevelu.