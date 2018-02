Jeux olympiques: boucler la boucle

Publié aujourd'hui à 08h07

Au moment où vous lisez ceci, je suis quelque part dans les airs, entre Montréal et Séoul, capitale de la Corée du Sud.

30 ans plus tard, je retourne dans le «pays du matin frais» comme on le surnomme. En septembre 1988, c’était la première fois que ce pays accueillait les Jeux olympiques. Le 25 février prochain, les Coréens auront rempli ce mandat pour la deuxième fois.

J’y serai pour mes huitièmes Jeux.

En réalité, mon expérience de couverture journalistique olympique avait commencé six mois plus tôt. 30 ans, jour pour jour, je partais pour Calgary, en vue des Jeux d’hiver de 1988.

Lorsqu’on fait un bilan du genre, il faut le faire avec humilité et respect. Et apprécier chacune de ces missions comme si c’était la dernière. On ne sait jamais si on y retournera.

Et c’est en mesurant cette feuille de route, rendue possible par mes employeurs de l’Agence NTR, du Comité olympique canadien (COC), et de TVA, que j’ai pensé cibler un souvenir ou une anecdote lors de mes pérégrinations dans le grand cirque olympique.

CALGARY 1988 (NTR)

Outre l’initiation à ce type de méga-événement, les visiteurs faisaient connaissance avec un phénomène météorologique créé par un vent chaud nommé «Chinook». Se promener en manches de chemise, par une température dépassant 20 degrés, voilà qui vous change du mois de février au Québec.

Parmi les souvenirs de rencontres et d’entrevues, je retiendrai toujours ce sourire de Jean-Marc Rozon, médaillé de ski acrobatique en sauts. Le ski acrobatique n’était alors qu’un sport de démonstration, mais la joie du Sherbrookois, premier leader de la désormais célèbre «Québec Air Force», qui ne faisait pas de cas du statut non officiel de sa médaille d’or, était belle à voir. Il était en bas de la montagne... mais au sommet du monde.

SÉOUL 1988 (NTR)

De tous les souvenirs impérissables découlant de mon premier séjour en Asie, il s’agit certes du cauchemar du scandale «Ben Johnson» qui ne me sortira jamais de la tête. Je me rappelle avoir été réveillé en pleine nuit, alors que je combattais une grippe. À l’autre bout, mon collègue de l’Agence NTR me dit que Ben Johnson, couronné roi du 100 mètres trois jours auparavant, vient d’échouer à un test anti-dopage. La nouvelle vient de l’Agence France-Presse (AFP), qui tient la primeur de source sûre. On me demande de préparer un reportage téléphonique. Comment ça, un reportage? Je suis au lit, malade, dans une mégalopole de plus de 10 millions d’habitants et à des kilomètres du village olympique où Ben Johnson ne se trouve probablement plus, déjà. Pas d’internet ni de cellulaire.

Alors j’ai fait ce qu’on me demandait et j’ai fait un reportage au téléphone. Dans un appartement de Séoul, c’est un collègue de Montréal qui me relatait les faits pour que je rédige le texte du reportage fait depuis la Corée du Sud. Et le plus cocasse, c’est qu’il avait tous les détails grâce au fil de presse de ...l’AFP. Ça ne s’invente pas.

BARCELONE 1992 (TVA)

Outre le fait d’être tombé en amour avec une des villes les plus fascinantes d’Europe, je me souviendrai de ces Jeux pour nos voisins de ruelle. Et pas les moindres.

L’équipe du réseau TVA résidait dans un petit hôtel de la Rue du Peintre Fortuny, à 30 mètres de la fameuse et touristique Rambla, une célèbre avenue piétonnière qui mène vers la mer. À côté de cet Hôtel Turin, se trouvait un établissement plus gros et plus luxueux. Et nous avons vite découvert l’identité des occupants, puisque chaque nuit, lorsque leur autobus les ramenait d’un copieux repas, la rue était noire de monde venu les acclamer et demander des autographes. Impossible de dormir avec un tel boucan.

Ces voisins étaient des athlètes olympiques. Loin de résider au village olympique, ils étaient les vedettes de la NBA venue participer pour la première fois aux Jeux. Oui, c’était bien la fameuse Équipe de Rêve (Dream Team) menée par Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley, David Robinson et autres superstars de l’époque.

Disons que l’amoureux de basketball en moi était entièrement comblé... mais aussi complètement épuisé par le manque de sommeil

LILLEHAMMER 1994 (TVA)

Dans un pays qui nous ressemble et où la neige était tombée en abondance dans les semaines précédant les Jeux, j’avais l’honneur d’être chef d’antenne, le jour, en compagnie de Sylvie Bernier. À l’étage inférieur du centre de télédiffusion, j’avais repéré une boutique de souvenirs. Afin d’apporter une couleur locale supplémentaire à nos interventions, j’avais demandé au gérant de me prêter un des nombreux (et superbes) chandails de marque «Dale of Norway», reconnus dans le monde entier.

Dès mes premières interventions, affublé du chandail, nos collègues m’ont fait parvenir plusieurs messages par fax ou par téléphone, dans lesquels on me demandait où j’avais trouvé mon chandail. Après quelques jours de ce type de réaction, ce fut au tour d’amis et de collègues du Québec de me demander d’en acheter pour eux, afin d’en faire des cadeaux à des proches. Le problème, c’est que je voulais en rapporter moi aussi et j’ai dû refuser leur requête. Et à 200,00$ CAN, pièce, (nous sommes en 1994!), ça devenait compliqué d’en rapporter une caisse et de demander la clémence des douaniers...

NAGANO 1998 (COC)

Une expérience unique, parmi des expériences exceptionnelles. Devenu pigiste, j’avais soumis ma candidature au Comité olympique canadien (COC) pour être bénévole au sein de l’équipe canadienne. Assigné à l’équipe de communications, je me retrouvais attaché de presse pour nos athlètes. Je venais de sauter de l’autre côté de la clôture journalistique.

Ça m’a permis de vivre le «party privé» des athlètes, à l’issue de la cérémonie de clôture des Jeux, un endroit où je n’aurais jamais été admis en tant que journaliste. J’avais même échangé un de mes deux manteaux de l’équipe canadienne contre celui du patineur artistique allemand Ingo Steuer, médaillé de bronze en couple. Je le porte encore aujourd’hui et c’est un de mes plus beaux souvenirs.

Tout comme dix ans plus tôt, à Calgary, le temps doux était au rendez-vous. Certaines journées de février frôlaient les 15-20 degrés, comme ce 13 février 1998, quand je suis allé visiter le temple Zenkoji, au centre-ville de Nagano.

L’autre anecdote vient du fait que comme recrue chez les attachés de presse du COC, on m’avait donné, comme première mission, d’accompagner les athlètes canadiens en surf des neiges, un sport qui faisait son entrée officielle aux Jeux. Facile. Mais... vous connaissez la suite, le premier médaillé canadien des Jeux de Nagano était le désormais célèbre Ross Rebagliati. Moi, à qui on voulait éviter toute pression, je me retrouvais avec le premier médaillé canadien des J.O. Résultat des courses, Rebagliati devenait l’histoire du jour. Bonjour «absence de pression»!

En voulant le ramener des montagnes jusqu’aux studios des diffuseurs, à Nagano, comme c’était la procédure, j’ai subtilisé l’athlète un peu trop vite au goût des organisateurs japonais qui avaient une autre idée du protocole. Et nous voilà, dans une camionnette démarrant du centre de ski, avec comme vision dans la lunette arrière, une dizaine de bénévoles japonais qui nous courent après parce qu’on leur a «volé» le médaillé d’or. Je n’ai pas été semoncé pour ce «kidnapping» réalisé de bonne foi.

LONDRES 2012 (TVA)

Aller voir un match du CH en finale de la Coupe Stanley, dans un bar sportif avec des amis, c’est passionnant comme expérience. (Même si ça devient de plus en plus rare...) Ça ressemblait un peu à ça lorsque je suis allé faire un reportage sur le match de la médaille de bronze, impliquant l’équipe canadienne féminine de soccer, dans un réputé bar réservé aux ressortissants canadiens, à Londres. Ce 9 août 2012, à l’intérieur du «Maple Leaf» tout près de Trafalgar Square, l’ambiance était explosive, dans le bon sens du mot. Et le but de Diana Matheson, avec moins d’une minute à faire, donnant la victoire au Canada contre la France, a été salué par des hurlements patriotiques des compatriotes devant les écrans. Tout partial que j’étais, ça ajoute à ce très agréable souvenir de couverture journalistique.

Un seul problème, j’ai tellement crié, moi aussi, que j’en avais perdu la voix aux deux tiers. Et comme certaines portions de ce reportage de type compte-rendu chronologique avaient déjà été enregistrées, je n’avais pas la même voix sur l’ensemble du document de deux minutes. Comme si deux reporters avaient fait leurs commentaires. Mais bon... l’essentiel, c’était l’atmosphère.

SOTCHI 2014 (TVA)

On avait fait grand état de ces Jeux aux budgets gonflés par les idées de grandeurs de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Mais ça ne paraissait pas dans les infrastructures de logement et on a fait grand état de ces appartements dont la construction était mal faite, et, dans plusieurs cas, pas terminée. Dans le village des médias, les murs de ces immeubles étaient si minces que vous entendiez tout ce qui se passait... ailleurs. Alors que j’allais au lit vers 3h00 am (heure locale), mes voisins de chambres, des photographes, se levaient aux aurores. J’entendais même la fermeture éclair de leurs sacs d’équipement à travers les murs. Dès 7h00 du matin, les préposées au ménage allaient cueillir leur équipement dans la pièce face à ma chambre, en discutant ferme et en chantant. Impossible de dormir. Et la nuit, la préposée à l’entrée, écoutait de la musique sur son téléphone, et réveillait tout le monde. J’ai découvert à ce moment l’utilité des bouchons d’oreilles.

Et, comme c’est le cas dans presque chaque année aux Jeux d’hiver, le temps était particulièrement clément à Sotchi. Je me souviens d’une journée particulièrement confortable, à 20 degrés! Ma signature de reportage, ce 15 février 2014, avait fait quelques jaloux dans un Québec assailli de plusieurs tempêtes de neige.

PYEONGCHANG 2018

Quelle sera l’anecdote à raconter? Quel sera le souvenir marquant?

Restez branchés, comme dirait l’autre. Je poursuivrai la publication de textes sur mon blogue, pendant les Jeux.

작별 인사하고 곧 만나요.