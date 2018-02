Ervin Santana ratera le début de la saison

Les Twins du Minnesota seront privés de leur lanceur numéro 1 Ervin Santana pour commencer la saison puisqu'il a subi, mardi, une intervention chirurgicale au majeur de sa main droite, lui qui est droitier.

Il devrait rater entre 10 et 12 semaines d’activités. Il pourrait donc effectuer un retour dans la rotation de l’équipe vers la fin du mois d'avril.

L’artilleur de 35 ans a connu une excellente saison en 2017, menant les Twins vers le match éliminatoire de la Ligue américaine, qu’ils ont perdu aux mains des Yankees de New York.

Santana a obtenu 16 victoires et subi huit revers au cours de la dernière année. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,28. En 211 manches et un tiers de travail, il a retiré 167 frappeurs sur des prises et octroyé 61 buts sur balles.