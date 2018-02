Discorde dans le baseball majeur

À un peu plus d'une semaine du début des camps d’entraînement dans le baseball majeur, plusieurs joueurs autonomes de premier plan sont toujours sans contrat, une situation décriée, mardi, par l’Association des joueurs.

Le directeur exécutif Tony Clark a ainsi fait part de ses préoccupations par voie de communiqué.

«Les camps d’entraînement ont toujours été associés avec l’espoir d’une nouvelle saison, a mentionné Clark. Cette année, plusieurs équipes sont déjà engagées dans une course vers le bas. Cette attitude constitue un bris de confiance entre une formation et ses partisans. Ça menace l’intégrité même de notre sport.

«Il y a un nombre record de joueurs autonomes d’élite qui sont toujours sans emploi dans une industrie où les revenus et la valeur des franchises ont atteint des niveaux jamais égalés», a-t-il poursuivi.

Parmi les gros noms qui se trouvent toujours sans contrat, il y a notamment le voltigeur J.D. Martinez, auteur de 29 circuits l’an dernier, le lanceur partant Jake Arrieta, récipiendaire du trophée Cy Young en 2015, le joueur de premier but Eric Hosmer, qui a mérité le Bâton d’argent et le Gant d’or en 2017.

Le Bureau du commissaire a réagi à la déclaration de Clark en disant que la mauvaise évaluation du marché par les agents de joueurs est la cause de ce nombre élevé de joueurs talentueux toujours sur le marché.

«C’est courant de voir à ce stade-ci que plusieurs joueurs autonomes n’ont toujours pas signé de contrat. Ce qui est inhabituel, c’est de voir la qualité des joueurs toujours sans emploi, et ce même s’ils ont reçu des offres dans les neuf chiffres. C’est la responsabilité des agents d’évaluer leurs clients dans un marché en constante évolution, basé sur la demande selon les positions, les statistiques avancées et l’impact des contrats sur la nouvelle convention collective.»

Le directeur général des Mariners de Seattle, Jerry Dipoto, a mentionné le 25 janvier dernier qu’entre 10 et 12 équipes étaient en reconstruction et qu'elles allaient plus se battre pour le premier choix au repêchage que pour la Série mondiale.

Encore là, le baseball majeur a tenu à rectifier le tir sur le produit sur le terrain.

«Nos équipes s’engagent à mettre une équipe gagnante sur le terrain pour leurs partisans. Les propriétaires possèdent des équipes parce qu’ils veulent gagner. Au baseball, les formations ont toujours établi des stratégies échelonnées sur plusieurs années avec l’objectif de gagner.»