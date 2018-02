«C’est le joueur qui risque le plus d’être échangé»

Si Max Pacioretty pourrait bien demeurer à Montréal, il s’agit d’une autre histoire pour Tomas Plekanec d’ici la date limite des transactions.

Le directeur général Marc Bergevin avait réalisé un grand coup il y a deux ans en obtenant Phillip Danault et un choix de 2e tour en 2018 des Blackhawks en retour de Dale Weise et Tomas Fleischmann. Pourrait-il avoir la main heureuse à nouveau en offrant le centre tchèque aux autres équipes?

«Tomas Plekanec, c’est le joueur [des Canadiens] qui risque le plus d’être échangé d’ici la date limite, a affirmé notre informateur Renaud Lavoie à l’émission #LavoieDubé, mardi. Et il a une très bonne valeur. Je le regarde jouer ces temps-ci, on en parle beaucoup à l’émission, et il y a des équipes qui vont le trouver très, très alléchant.»

Le vétéran de 35 ans n’est plus aussi dynamique à l’attaque que dans ses beaux jours, mais peut s’acquitter des responsabilités défensives et se frotter aux gros canons adverses. Il écoule présentement la dernière saison d’un contrat de six millions par année, après laquelle il accèdera à l’autonomie complète.

Nicolas Deslauriers attrayant, mais...

Les équipes soucieuses d’ajouter du coffre à leur groupe d’attaquants avant les séries éliminatoires auront probablement dans leur mire l’attaquant québécois Nicolas Deslauriers.



Compte tenu de la valeur habituelle des joueurs de soutien, les Canadiens peuvent également juger qu’il vaut mieux conserver ses services.

«Dans le cas de Nicolas Deslauriers... Mettons qu’une équipe appelle [et propose] un choix de 6e tour... Il ne s’en va pas nulle part», croit Renaud Lavoie.

«Le danger avec Nicolas Deslauriers présentement, c’est qu’il vaut plus pour toi que pour n’importe quelle autre équipe», a prévenu pour sa part notre analyste Dany Dubé.

Or, il y a un prix à tout et le natif de LaSalle revendique sept buts et 10 points en 33 matchs, en plus d’afficher un différentiel de +8. Des statistiques qui ne sont pas piquées des vers pour un joueur de son acabit, vous en conviendrez.

«On s’entend que si le téléphone sonne et c’est un choix de 3e tour... Ce n’est plus pareil du tout», nuance Lavoie.

Il s’agit cela dit d’un prix élevé pour un attaquant qui sera employé de 10 à 12 minutes par rencontre au sein d’une équipe compétitive.

Voyez nos experts en discuter dans la vidéo ci-dessus.