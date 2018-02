Canadiens: dur d'y croire

Publié aujourd'hui à 07h50

Mis à jouraujourd'hui à 07h59

Je ne sais pas pourquoi, mais il semble que les Canadiens jouent souvent du bon hockey lors de la fin de semaine du Super Bowl et c’était comme ça même dans mon temps. On ne s’énervera pas avec une séquence de deux victoires, mais regardons les choses froidement.

Il reste 29 matchs et les Canadiens sont à sept points d’une place en séries. Ce n’est pas mission impossible. Je sais, je sais. Il y a huit équipes dans la course aux deux dernières places donnant accès aux séries éliminatoires, mais vous savez quoi, si vous regardez la fiche de ces équipes dans les 10 derniers matchs, elles jouent pratiquement toutes pour une moyenne autour de ,500.

Avant les matchs d’hier, les Blue Jackets (58 points) et les Flyers (57) étaient les deux équipes repêchées de l’Association de l’Est. Suivaient dans l’ordre les Islanders (57), les Hurricanes (56), les Rangers (55), les Panthers (50), les Red Wings (50) et les Canadiens (50).

La commande est donc plus lourde pour les Panthers, les Wings et les Canadiens, mais si l’une de ces équipes connaissait une belle séquence, elle serait sérieusement dans la course.

Vous allez dire : «Ouais, mais José, qu’est-ce qui te fait croire que les Canadiens vont connaître une belle séquence?»

Je vous l’accorde. Comme observateur, c’est dur d’y croire. Le Tricolore n’a connu qu’une séquence de cinq victoires cette saison. Elle suivait une série de cinq défaites et précédait une séquence de trois défaites. Les autres bons moments du Bleu-Blanc-Rouge ont été une séquence de trois gains et trois séries de deux victoires. C’est mince. C’est même très mince.

Ça va prendre une étincelle et tout le monde devra contribuer. Ça ne peut pas être deux ou trois joueurs un soir et deux ou trois autres joueurs un autre soir. Le problème des Canadiens, c’est que souvent, il y a trop de passagers à bord.

Il faut y croire

En tant qu’athlète, tu dois toujours croire en tes chances. Deux victoires contre les Ducks et les Sénateurs, c’est un départ. Battre les Flyers, jeudi à Philadelphie, représente un beau défi pour les hommes de Claude Julien, qui doivent gagner contre leurs sept rivaux mentionnés plus haut.

Samedi, P.K. Subban et les redoutables Predators de Nashville seront au Centre Bell. Ce sera spécial.

Vaincre les Flyers et les Predators pourrait être le tournant de la saison des Canadiens, l’élément déclencheur. Est-ce possible? Absolument et tout commence avec Carey Price.

Après un retour de blessure en force en novembre, on ne peut pas dire qu’il a joué avec constance, mais d’après moi, il lui reste encore une bonne séquence dans le corps d’ici la fin de la saison. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il a des choses à prouver et il peut encore racheter sa saison. Il doit faire la différence et il n’a plus le droit d’échapper des matchs dans lesquels son équipe marque cinq buts, comme dans la défaite de 6 à 5 du 25 janvier contre les Hurricanes.

D’où viendra l’étincelle?

Plusieurs joueurs du Tricolore ont des choses à prouver ou une saison à racheter et parfois, c’est ce qui peut créer l’étincelle qui va tout changer. Je m’attends à ce que cette étincelle provienne du directeur général, Marc Bergevin. Il ne pourra tout régler d’ici la fin de la période des transactions, mais il devra secouer le pommier. À mon avis, il est clair que Max Pacioretty va partir. Reste à voir ce que le CH obtiendra en retour et Bergevin devra penser en fonction de la chimie de son équipe. C’est la clé, surtout lorsqu’il y a peu d’espoirs de premier plan dans l’organisation.

Les récalcitrants

Dans chaque équipe, il y a des joueurs qui veulent partir et ça peut être pour plusieurs raisons, allant des situations de contrat, du temps de jeu, du rôle dans l’équipe, des relations tendues avec l'entraîneur ou des raisons personnelles. Les Canadiens ne font pas exception et à ce stade-ci de la saison, Marc Bergevin sait qui veut s’en aller. À lui de jouer. Il doit juste s’assurer que ça ne devienne pas public afin de ne pas nuire à son pouvoir de négociation.

Belle sortie de Niemi

Encore une fois, Antti Niemi a été solide samedi face aux Ducks. Il a bien fait à chacune de ses cinq sorties devant le filet du Tricolore et sa performance de 43 arrêts dans la victoire de 5 à 2 contre les Ducks a probablement été sa meilleure avec le Bleu-Blanc-Rouge. Je suis convaincu que sa relation avec Stéphane Waite l’a aidé à se remettre sur les rails après un début de saison difficile avec les Penguins et les Panthers. Il pourrait avoir son mot à dire dans la fin de saison du CH.