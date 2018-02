Camille Estephan: Simon Kean aura fort à faire

À quatre jours du gala d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan trépigne d’impatience.

L'événement sera présenté à TVA Sports après Dave Morissette en direct, samedi.

«Les gars vont bien, la foule va être belle, ça va être bruyant, la Mauricie va être en feu», a promis le président du groupe, avant d’esquisser un large sourire.

En grande finale au Centre Gervais Auto de Shawinigan, le promoteur verra son poulain Simon Kean (12-0, 11 K.-O.) tenter de devenir l’aspirant obligatoire du Commonwealth de la WBC face au coriace américain Alexis Santos (18-2-0). Et il est conscient que le défi n’a rien d’une sinécure pour le poids lourd trifluvien.

Estephan compare le style de Santos à celui de l’une des plus grandes légendes de la boxe, ni plus ni moins.

«C’est (Simon Kean) sa première grosse finale contre un gars qui est quasiment invaincu. Il a deux défaites et durant l’une d’elles, il s’est blessé au genou et il gagnait le combat, a-t-il prévenu.

«Et la deuxième, c’était partagé. C’est un bon boxeur à la Mike Tyson, un gars qui fonce, qui cogne dur. J’ai hâte que la soirée soit finie.»

Le Québec dans un bon cycle

Invité à commenter l’état de la boxe dans la Belle Province, le natif du Liban a établi un diagnostic des plus positifs.

«Le Québec a une histoire d’amour avec la boxe. Il y a des cycles qui sont hauts ou bas, mais là on entre dans un très, très beau cycle. Je pense qu’on n’a jamais eu une aussi grande profondeur de talent au Québec.»

Proche des boxeurs

Contrairement à d’autres promoteurs, Estephan est reconnu pour nouer des liens étroits avec ses athlètes. L’homme qui a trois filles traite parfois ses poulains comme ses propres fils.

«On est très proches, on se dit les vraies choses. Il y des moments où il faut être le parent, des fois il faut être le frère, des fois il faut être l’ami. Honnêtement, je m’y plais et je le fais de tout mon cœur. Et eux aussi, ils me redonnent. On s’inspire pour les choses qu’on veut accomplir ensemble.»

Voyez l'entrevue de Camille Estephan avec Dave Morissette, mardi.